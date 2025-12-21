藏了10年的眼淚！《我家有個魚乾妹》作者首度公開：小埋原型親妹在連載中病逝

從 2013 年開始連載到 2018 年的高人氣漫畫《我家有個魚乾妹》（物妹!うまるちゃん），雖然以輕鬆幽默的日常內容深受粉絲喜愛，但作者サンカクヘッド（三角頭）最近卻在個人 YouTube 頻道「サンカクヘッド【漫画家20年目】」首度揭露了作品背後的催淚故事。他提到，主角小埋（土間埋）那種「在外完美、在家懶散」的設定，完全是根據自己親妹妹的真實生活改編而成，甚至作品開頭也是在與責任編輯聊到妹妹的趣事後才成形。

漫畫背後的故事讓許多粉絲流淚。（圖源：「干物妹！うまるちゃん」公式／X@umr_official）

作者在影片中提到，雖然他在連載期間致力於營造歡樂氛圍，但現實生活中，他的妹妹在漫畫第 10 到 11 卷連載期間，動畫第一季播放後大受歡迎時，因為確診罕見疾病惡化而不幸過世。當時為了不讓讀者的閱讀心情受到負面情緒影響，他從來沒有向外界公開過此噩耗，甚至還必須強打精神出席動畫慶功宴，這種極大的心理反差讓他至今難忘。並提到當時那段時間他完全畫不出小埋，看到小埋就會想起妹妹，所以請求編輯讓他休刊。

針對網友和粉絲長久以來的疑問，作者證實了漫畫單行本第 11 卷封面內頁，那張只露出穿著衣服身軀的照片，其實就是他親妹妹的身影。他當時之所以放入這張照片，是希望能在自己的代表作中，留下妹妹曾活在這個世界上的痕跡，但為了不破壞作品的樂趣，所以什麼都沒有說。

サンカクヘッド 也聊到自己和妹妹從小感情深厚，雖然小埋是虛構的，但是那種真實的兄妹互動，都是來自他與妹妹的日常生活。並談起雖然從小抱怨要照顧妹妹，卻還是會在玩遊戲時放水讓妹妹贏，經常會一起畫漫畫、養倉鼠，手繪不存在的遊戲廣告來玩。而在漫畫連載時，妹妹也高興的發現小埋就是在畫她，對於 サンカクヘッド 能記得這些日常的小事情讓她非常開心。

在職業生涯滿 20 年之際，サンカクヘッド決定將這段往事說出來。他表示，如果沒有妹妹的存在，就不會有《我家有個魚乾妹》這部作品，並且提到：「我想，如果不是現在開始做 YouTube，這故事我大概一輩子都不會說出來吧，所以為了讓自己向前邁進，我決定將它留在影片中。」在 X（推特）上，サンカクヘッド 也感謝大家的溫馨留言，讓他感覺到一直停滯不前的時間又開始流動了，更表示：「如果這能成為一個契機，讓大家珍惜與身邊的兄弟姐妹及家人的平凡時光，我會感很高興。」