藏傳佛教導師 貼近日常的生命觀點陪伴大眾重新找回內在穩定與生活節奏

▲長期關注現代社會中壓力的功德林仁波切，將以〈在不安之後，一起慢慢回到日常〉為主題進行演講。（圖：主辦單位提供）

近期社會氛圍動盪，不少民眾在突發事件後出現失眠、焦慮、警覺升高或難以安定的狀態。為回應這樣的集體心理壓力，格桑美度心理諮商所推出「城市安心系列」線上公益講座，邀請兩位長期關注人心與社會議題的藏傳佛教導師—仰丁仁波切與功德林．達察仁波切，透過貼近日常的生命觀點，陪伴大眾重新找回內在穩定與生活節奏。

線上公益講座以「日子有點亂，我們一起慢慢來」為主題，強調陪伴而非說教，也不要求任何宗教或心理背景。活動設計結合生命經驗分享與心理專業觀點，協助民眾理解自身在動盪情境中的情緒反應，並提供可實踐的安定方式，讓人能在不確定的時代中，慢慢回到生活的重心。

第一場講座，主題為〈你被嚇到了，這很正常〉，由仰丁仁波切主講。仰丁仁波切長期關懷人類心靈的苦難與心智經驗運作，並投入跨領域研究與對話，曾受邀至清華大學與學者進行「佛法與腦科學」相關交流，也曾參與格桑美度心理諮商所舉辦之「藏傳佛教與心理治療」對談活動。他擅長以貼近日常的語言，協助人們理解恐懼、焦慮與壓力等反應，他將從「人在受到驚嚇後，如何安頓自己」出發，學習回到當下、找回內在穩定感。

第二場講座，主題為〈在不安之後，一起慢慢回到日常〉，由功德林．達察仁波切主講。功德林仁波切長期關注現代社會中的壓力、疏離與關係斷裂議題，致力於將生命智慧轉化為可實踐的生活態度，並曾於台灣多場跨領域論壇與公開講座中，與心理、教育及社會領域專業人士交流。他將分享如何在社會動盪與不確定感之中，修復人與人之間的信任，重新建立穩定而可依靠的生活節奏。

兩場講座皆將由精神科醫師與心理諮商師共同參與回應，從心理健康專業角度協助整理與轉譯內容，讓參與者能獲得具體、可行的自我照顧方向。主辦單位強調，該系列並非宗教活動或治療課程，而是一項公共陪伴行動，希望在社會氛圍不安之際，提供一個安全、溫和、可被理解的空間。