藏匿於北屯靜謐角落！文青老宅裡享用超ㄉㄨㄞ厚鬆餅，搭配自熬百香果氣泡水，享受療癒的日式午茶時光

這間 Kichi 真的甜點控必收！熱愛厚鬆餅的強生與小吠早在2018年就吃過Kichi美味的厚鬆餅啦，不過他們2023年搬家之後一直到最近我們才再次造訪，依然藏身在北屯區的靜謐巷弄裡，新店址距離台中捷運文心中清站步行只要7分鐘，覺得附近不好停車的話搭捷運來吃剛好啦～

台中｜Kichi

我們這天是開車前來，從中清東一街這條路進去到底有個收費停車場可停，再步行到Kichi。

台中｜Kichi

Kichi新店址外觀如下，藏身在安靜的透天住宅區裡，前來時儘量不要喧嘩囉。

台中｜Kichi

一樓是點餐區，座位主要在二樓。

台中｜Kichi

角落還有選品古物可以參觀選購。

台中｜Kichi

二樓分為三個用餐區域，大多都是以2人座或並肩而坐的座位為主。

台中｜Kichi

店內充滿復古家具跟溫暖木質調，這個用餐區左邊裡頭的角落還有個人座位，真的有夠妙。

台中｜Kichi

TA-DA~長這樣！座位旁還有很多老件當做擺飾。

台中｜Kichi

茶水自助區，也有提供熱水可以回沖茶品。

台中｜Kichi

菜單如下，厚鬆餅口味看起來和之前差異不大。

台中｜Kichi

使用QR碼點餐，進點餐系統後才會看到限定口味是什麼。

台中｜Kichi

百香果氣泡水

整罐氣泡水自己加～果醬是店家自己熬煮的，甜度抓得蠻剛好的，不會死甜，搭配氣泡水清爽又消暑，鬆餅好夥伴就是它！

台中｜Kichi

南非茶

右邊這杯南非茶超級神祕！聞起來竟然有種仙草的味道，但喝起來又完全沒有，喜歡無糖茶或不想喝咖啡因飲品的朋朋可以試試看。

台中｜Kichi

炙燒地瓜紅茶乳酪鬆餅（限定版）

看到限定版就一定要點來試看看，最上頭和旁邊還有脆脆的地瓜片。

台中｜Kichi

厚鬆餅本體口感超級蓬鬆輕柔，裡面的紅茶抹醬吃起來有種高級的苦甜感，配上乳酪的鹹香氣味，甜而不膩，完全是神仙組合啦～

台中｜Kichi

以下再附上先前吃過其他口味的照片，但有可能目前盛盤方式不太一樣囉！

簡單原味

Kichi的鬆餅個頭真不小耶!!!!而且超ㄉㄨㄞ的~~

台中｜Kichi

生巧克力香蕉

上面好大一陀鮮奶油再加生巧克力XD，鮮奶油底下還藏有香蕉整個很邪惡～

台中｜Kichi

海鹽焦糖牛奶烤蘋果

上頭有一球冰淇淋和烤蘋果，烤蘋果的口感軟爛也挺甜的，底下的淋醬則是鹽味牛奶糖那種味道，甜甜鹹鹹的讓人忍不住一口接一口～

台中｜Kichi

總之這次來吃Kichi還是覺得他們家的厚鬆餅表現很棒，如果時不時有新的限定口味還是會想要來嚐嚐的！喜歡厚鬆餅的朋朋絕對要來試試

Kichi

地址：台中市北屯區大連路一段27巷30號

電話：04-2243 8108

營業時間：10:00-18:00 (最後點餐時間17:00)，店休見IG公告

IG：https://www.instagram.com/kichi_pancake/

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘