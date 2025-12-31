藏匿「傅崐萁管家」躲偵辦！傅家「御用律師」張睿文判8月、緩刑5年

律師張睿文因協助「傅崐萁管家」李慶隆躲避檢調追查，遭北院判刑8月、緩刑5年。資料照。呂志明攝



台北地檢署偵辦國民黨立委傅崐萁競選小物案，今年3月曾傳訊傅崐萁管家李慶隆到案，當時李慶隆的辯護律師張睿文堅稱「李慶隆沒有逃亡之虞」，但檢察官再度傳訊他時，李慶隆卻人間消失。後來檢方查出，原來是張睿文涉嫌協助李慶隆租房藏匿，依《刑法》隱匿人犯罪嫌起訴。台北地院今（12/31）日判處張睿文8月徒刑，緩刑5年，緩刑期間須向公庫支付120萬元。可上訴。

台北市議員鍾小平日前偶然提到立委選舉時，傅崐萁曾贈送他1萬組競選小物，事後改口是金主掏錢。名嘴溫朗東認為有賄選嫌疑，今（2025）年2月赴地檢署告發，北檢獲報後火速分案調查，檢調於2/27、3/11、3/14發動三波搜索，一度前往全案關鍵人物李慶隆位於台中、花蓮的住處進行蒐證，並約談他到案說明。

傅崐萁被控利用競選小物行賄，遭到檢方偵辦。資料照。傅辦提供

當時，李慶隆找了傅崐萁的御用律師張睿文當他的辯護人，3/11在張睿文陪同下前往調查局台北市調查處北部機動站、北檢接受訊問。張睿文當庭表示「李慶隆沒有逃亡之虞」，結果李慶隆後來卻傳訊不到。

檢方調查才發現，3/10至3/12間，張睿文以「親戚上台北找工作」為由，向不知情的王姓房仲借用台北市大安區永康街的套房鑰匙。3/12深夜11點，張睿文坐上李慶隆的私家轎車，將車子駛入律師事務所所在大樓的地下停車場，李慶隆還當場拆掉車牌。

傅崐萁管家李慶隆一度逃匿，後來主動投案獲100萬元交保，檢察官命他配戴電子腳鐶。資料照。呂志明攝

李慶隆與張睿文在律所集合後，張睿文聯繫王姓房仲，藉口「表弟北上找工作」，開著自己的車把李慶隆載到大安區麗水街某處與王姓房仲碰面，拿了1萬7千元給對方，協助將李慶隆藏匿於__。等到檢調於4月間要傳喚李慶隆時，發現聯繫不上，轉而聯繫張睿文，她竟還表示，最後一次與李慶隆聯繫是3/14接到對方來電，後來才被查出說謊。

檢察官審酌，張睿文身為執業逾20年的資深律師，理應自律自治，誠實執行職務，不得矇蔽檢察機關或司法警察機關，或有其他足以損害律師名譽或信用的行為、也不該有刻意阻礙真實發現的行為。檢察官批評，張睿文不思善盡職責，反而動用人脈與資源藏匿犯罪嫌疑人，妨害國家司法權行使，事後還飾言狡辯、未悔悟反省，建請法院量處有期徒刑8月，以資懲儆。

北院認定張睿文成立隱匿人犯罪，今日判處她8月徒刑、緩刑5年，緩刑期間須向公庫支付120萬元公益金。本案可上訴。

張睿文到北檢接受訊問時以50萬元交保，見記者拍攝、提問，竟罵記者「神經病」、「太上皇」。資料照。呂志明攝

