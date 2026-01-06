藏在冬山老街旁的日式文青豆花店，鹿角蕨環繞的療癒下午茶～

這家真的我從傳統市場吃到現在開新店面，是真愛來著！每次來宜蘭只要有來冬山就必吃這家跟買阿桶嬤糬冬山創始店或小華村純米手作粿店當伴手禮。

新開的店面就位於冬山鄉農會的農創園區對面，隔壁有收費停車場，但其實路邊也不難停車啦，找一下即可，店內位子不多，平日還行，假日可能需要候個位。

宜蘭縣冬山鄉｜飛魚食染-鹽滷豆花專賣店

店內種植很多綠植，搭配暖木裝潢，整個好森林系。

整排鹿角蕨很療癒

還有冬至限定的繽紛湯圓欸，不過冬至過了…..

店內除了豆花以外，還有販賣一些甜點飲料

MENU

甜點拼盤挺划算的，豆花搭配甜點

如果想吃傳統豆花也有鹽滷豆花可以選

點心伴手禮也可以單點，而且還能宅配

飲料有我是知道，但冰棒竟然也有，厲害厲害。

市場豆花（小）

鹽滷豆花口感綿密，就是軟綿軟綿的那種，一碰就容易散掉這樣，是很天然的豆花，小朋友也可以吃。

涼夏仙草冰（小）

配料有紅豆、薏仁、湯圓這三種

小碗的一碗也才45元，還真的不貴呢。

甜點拼盤

豆花＋白玉湯圓＋布朗尼

我真的好愛日式白玉湯圓，口感超Q軟。

布朗尼也很好吃欸，扎實濃郁但不會太過甜膩。

豆花還搭配仙草、薏仁、紅豆，一碗裡面可以有多種滿足，好適合我這種什麼都想來一點的性格。

白玉湯圓有兩種口味，可以單吃也可以跟豆花一起吃。

布朗尼真的口感扎實又濃郁，而且甜的剛剛好。

豆花＋白玉湯圓＋紅豆大福

鹽滷豆花是傳統純天然的作法，入口即化，還有純粹豆香。

甜點套餐大部分品項都一樣，只有甜點不同

這一份給的是紅豆大福，本來擔心會太甜，但真的不會喔。

這一家的甜點很適合我這種不耐甜的人類，給推。

飛魚食染-鹽滷豆花專賣店

地址：宜蘭縣冬山鄉中正路42號

電話：039595020

時間：11:30–18:00

官網：Facebook

文章來源：Mika出走美食日誌