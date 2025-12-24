藏在山林裡的昭和咖啡館：山景+玻璃屋+薪窯披薩！這間咖啡廳讓你日月潭旅程更美

金井珈琲 Kanei coffee 位於南投魚池鄉金井巷，原本只有老闆父親退休後的活魚料理餐廳「金井山泉農莊」，後來發現不少客人在用餐後，總想在這片山景裡多停留一會兒，於是有了「金井珈琲」的誕生！

金井珈琲 Kanei coffee 整體建築氛圍彷彿走進日本老電影場景，為一間主打昭和復古風格的日式咖啡館。從店外建築到室內陳設，都充滿細膩的日式老派美學，讓人一踏進店裡就能慢下步調。除了咖啡甜點飲品之外，現在「金井珈琲」還有「薪窯Wood-fired kiln」的手作窯烤披薩，餐點種類更豐富囉~

▼金井珈琲地點蠻隱密的，越開越偏僻有種秘境感，自行開車的話，可以直接用 Google Map 導航即可到達~

▼從空拍角度來看一下吧！門口一進來是「第一停車場」，接著會到達「金井山泉農莊」➜「金井珈琲」，後面還有一個「第二停車場」，當第一停車場停滿了的時候，可以停上來~

▼「金井山泉農莊」與「金井珈琲」兩間店之間，有空地可以讓小孩奔跑，還有鞦韆可以玩呦~

▼從空拍角度俯瞰一下金井珈琲的環境吧！昭和風的小木屋座落在園區一隅，一側延伸出整排戶外池畔座位，中央是一座被完整圍繞的水池，宛如一座靜謐的日式庭園。

▼水池外圍則是筆直延伸的落羽松走廊，坐這邊放空感覺很愜意呀~

▼金井珈琲的昭和風木質屋身帶著溫潤色澤，散發濃厚復古氣息，光是店門口就好好拍呀~

▼踏入室內，木質桌椅搭配暖色系燈光，有種日式北歐風的簡約溫柔，很放鬆呀~

▼在櫃檯可以看到今天提供的甜點有哪些。

▼窯烤披薩看起來好吃耶~下次再來試試！

▼窗邊座位將戶外的綠意自然引入室內，靜靜坐著就很療癒。

▼我們這次被安排的座位需要再往裡面走，不論是坐在窗邊還是角落座位，隨手一拍都很有年代感，非常適合拍照打卡。

▼空間內擺放著老闆收藏的黑膠唱片，老件家具、復古燈具伴隨著陣陣咖啡香，營造出時光倒流的懷舊氛圍~

▼戶外區的整排池畔座位，沿著水池一字排開，四周被落羽松與綠意環繞，偶爾傳來水聲與蟲鳴，氛圍靜謐又放鬆。不過夏天應該會有點熱XD

▼金井咖啡菜單如下，每人低消一杯咖啡或飲料（國小六以下低消75元）。客滿時，用餐限時90分鐘。付款方式有：現金支付、轉帳方式、LINE PAY。

金井珈琲 Kanei coffee︱餐點

▼桂花釀香檸冰咖啡，一杯150元。桂花釀香檸冰咖啡入口清爽，檸檬的微酸與桂花淡淡花香交織，搭配咖啡的苦韻香氣，層次感十足，蠻有特色的。

▼KANEI拿鐵，一份165元。店內的招牌拿鐵，咖啡香醇順口，很適合作為入門款。

▼プリン昭和風綿布丁，一份95元。不同於一般水潤的布丁，這款口感更加紮實綿密。吃得到醇厚的奶油香氣，搭配底部的焦糖苦甜感，還不錯耶~

▼生乳千層蛋糕，一份180元。生乳千層蛋糕層次分明，中間夾入的生乳餡輕盈不甜膩，保有溼潤口感，好吃！

整體來說，金井珈琲 Kanei coffee 最大特色就是環境氛圍，像是一間能讓人短暫離開日常、沉浸昭和氛圍的日式咖啡館。餐點的部分，這次吃到的咖啡甜點表現都不錯，雖不到讓人驚豔但都有一定品質，有到埔里、日月潭來玩的話，不妨可以來這邊喝杯愜意的下午茶~

金井珈琲Kanei coffee & 薪窯Wood-fired kiln

電話：0905 138 670

地址：555南投縣魚池鄉金井巷6-16號

營業時間：中午11:00-下午18:00

公休日：週一、週二

金井珈琲Kanei coffee & 薪窯Wood-fired kiln FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也