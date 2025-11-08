藏在桃園市區的城市綠洲！在香蕉樹下喝咖啡超chill～體驗正宗越式咖啡的濃郁與清甜
桃園市區廣明路橋慈護宮附近有間新開的越式咖啡館「Hoa.Theory Café」，每次走廣明路橋時總會見到這顯眼的廣場空間，尤其是夜晚點燈時就像是一個小小的市集吸引著經過人們的目光，白牆上以簡約線條繪出花朵與越南食物風格的LOGO，蘊含一種異國氣息的細膩感，讓我趕緊找個時間來探探。
交通資訊
自行開車前往的話，建議可停在「南門公園地下停車場」或附近私人停車場，步行約5分鐘即可抵達；周邊中華路上也有零星的路邊停車格，需要碰碰運氣。
如果是騎車前往，可以放在店門口旁邊有個機車空地免費停車區，比較好停放。
大眾交通工具：
若從桃園火車站出發，出站後可沿「復興路」直走轉入「中華路」，約10分鐘即可抵達；搭乘公車的話，桃園客運「南門市場」下車即在店門口附近，非常方便。
不同於常見的韓系咖啡館或歐風下午茶，Hoa.Theory Café 帶著一份東南亞特有的清新與自在。店主是來自越南的年輕人，帶著家鄉對咖啡的熱愛與對食材的細膩堅持，將越式咖啡文化中那種「濃而不躁、甜而不膩」的特質融入每一杯飲品。
午後陽光灑落，白色地磚反射出柔光，一旁擺著幾張金屬椅與植栽盆景，微風吹過時，整個氛圍宛如置身峴港或芽莊的小巷咖啡館。夜幕降臨時，串燈亮起，氣氛轉為溫馨浪漫，特別適合情侶或閨蜜一起來感受這份異國的靜謐。
沒想到在香蕉樹下用餐這麼有異國氣氛，天氣好時會有露營桌椅擺放在戶外區，夜晚在室外用餐也很悠閒。
之前晚上經過時還有樂團駐唱，原本很期待會有下次開唱，但店家說警察有來取締，所以之後可能會再看看有沒有機會了，真可惜。
走進 Hoa.Theory Café，最先被吸引的並不是咖啡香，而是那份「清爽感」。整體以白與木色為主調，搭配乾燥花與小植栽裝飾，每個角落都散發著自然美感。靠牆的沙發座位區柔軟舒適，木質圓桌配上灰白座椅，讓整個空間顯得柔和而有層次。
來到這裡可以任選座位區，選擇喜歡的座位，大多都是2~4人的座位。
假日午後的客人大多是和老闆同鄉的越南朋友，來到這裡可以聽到越南話對談，會以為身處在異國的感覺。
MENU
原本以為會有些烤肉可以點，但可能前往的是下午茶時間，所以大部份的餐點都沒供應，但是飲料類的選擇不少。
最後我們點了兩杯飲料和兩份點心，需加一成服務費，但整體來說價位是屬中低價位，所以一人消費大約222元。
Hoa.Theory Café 的菜單雖不算繁多，但我原本最想吃的是烤肉串燒系列，這天只能選擇僅有的甜點，只好下次有機會再來訪，但是咖啡系列都很好喝，尤其是椰奶咖啡冰沙讓我很喜歡，會想為了這杯去外帶。
榴槤千層蛋糕75元
這陣子團購界很紅的榴槤千層蛋糕，沒想到在這裡也可以吃得到，也是唯一的甜點，但偏偏這味道對我來說是很害怕的…
A先生說這味道真的很紮實又給很多量，喜歡榴槤的朋友一定會很喜歡!
越南進口榴槤果肉調製，細膩奶油層層堆疊，香氣濃郁卻不膩口，A先生蠻推薦的。
椰奶咖啡冰沙130元
使用越南濃縮咖啡為基底，搭配香濃椰奶與碎冰，冰涼滑順中帶有淡淡焦糖香，是我很愛的飲品。
冰沙的質地細緻，不會太過稠密，椰奶的滑順包裹著越南咖啡特有的深焙香氣。第一口喝下時是椰奶的清甜，接著苦韻慢慢浮現，最後在口中留下焦糖般的尾韻，層次分明，還吃得到椰絲餅的脆感。
海鹽奶蓋咖啡110元
是這裡最受歡迎的招牌之一，入口時先感受到海鹽的微鹹與奶泡的綿密，再透出濃縮咖啡的深邃苦韻，兩者在舌尖交織出鹹甜交錯的層次。
炸紅薯89元
其實這道就是我們平常稱的炸地瓜薯條，這比較像是對岸用語，一開始還不明白這就炸地瓜，
一旁還有附上越式甜辣醬可以蘸著吃，剛炸好酥酥甜甜的吃原味比較好吃，但我還是喜歡甘梅薯條的味道多一些。
Hoa.Theory Café 不只是間咖啡館，用餐體驗讓人印象深刻，雖然供應的品項不多，但都蠻有越式風情的，店員態度親切，介紹餐點時能感受到他們對越南文化的驕傲與熱情，闆娘也很美喔，中文也說的很標準，下次有經過附近想喝下午茶不妨可以去試試。
Hoa.Theory Café
地址：桃園市桃園區中華路159號
電話號碼：03-332 0159
營業時間：11:00–21:30
IG
文章來源：VIVIYU小世界
其他人也在看
不會日文也能逛日本藥妝店、百貨！化妝品日語單字簡易懶人包
許多台灣觀光客去日本時一定會把採購景點當作一個大重點來安排行程，在出發前也會先爬文列好想買的購物清單，像是JILL STUART、CEZANNE、CHIFURE、FUJIKO等等都是台灣女性愛買的日系彩妝品牌。 不過實際到日本藥妝店裡看見琳瑯滿目的商品架及讓人有看沒有懂的日文平片假名單字還是難免讓人驚慌失措，所以這一次LIVE JAPAN幫不會日文的台灣人整理了日本化妝品基本詞彙及相關描述用語，這樣實際到現場逛的時候也不怕看不懂用途及效果，讓大家都能快狠準效率逛日本美妝！LIVE JAPAN ・ 19 小時前
金門夜貓子必收！藏在老洋樓裡的微醺秘境，夢酒館、談醺室精釀啤酒，享受一場充滿金門味的異國風情夜
我去金門好幾次了，怎麼玩我很懂，但金門的夜生活我還真的不知道能去哪裡？這趟就專門攻略這個金門酒香 夜生活推薦，高粱威士忌路跑 外浦商圈、莒光路必喝精選4+1家 微醺之旅。不誇張，真的是在金門閩南古厝洋樓巷弄間鑽來鑽去，尤其是充滿閩南文化與僑鄉文化交會的後浦小鎮，更是特別有異國風情這樣，是一種不一樣的另類金門體驗，充滿高粱酒 威士忌的微醺夜生活之旅。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
1歲童打流感疫苗「誤打成A肝針」！疾管署回應了：已要求徹查
最近一名1歲幼兒原應接種流感疫苗，卻被誤打成A型肝炎疫苗。院方事後盤點才發現異常，緊急通知家屬與衛生局通報，疾管署指出，幼兒無須重打，並已要求醫院調查與改善造咖 ・ 13 小時前
宜蘭夜晚去哪玩？這間飛鏢餐廳讓你從晚餐Chill到凌晨！不只射飛鏢，還有平價義大利麵、現烤牽絲披薩超好吃
當天走進樂翼食光 One More Darts，整個人瞬間被那種「微醺又放鬆」的氛圍包圍，這裡不只是宜蘭少見的飛鏢主題餐廳，更是個能同時享受美食與歡樂的地方，從現烤披薩到濃郁義大利麵，每一道都讓人想邊吃邊喊「太可以了吧！」價格也很平價～Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
婚緣列車誤點了？從生命靈數解讀晚婚機率
婚姻大事，無論是早婚適婚還是晚婚，其實都是一個人性格造就的，只要找到適合自己的人，就是最好的。以下科技紫微網從生命靈數來看你結婚是早還是晚。科技紫微網 ・ 21 小時前
到了日本才發現不一樣？外國人以為的日本人VS實際上的日本人
世界各國人在其它國家或地區通常都會給人固定印象，例如美國人很友善、台灣人很熱心等等，那麼日本人在世界各國人的心中又是什麼樣子呢？這些預設是否與實際相符呢？這次LIVE JAPAN訪問了10位在日本就讀語言學校的外國人對於日本人的印象，並進一步詢問親自到日本之後實際狀況是否與自己所想的有落差，一起來看看究竟來自不同國度的人們在來日本前後對於日本人有什麼樣的想法吧！ ※本文純屬受訪者個人意見LIVE JAPAN ・ 20 小時前
新光三越新櫃位！總裁牛肉麵必吃得獎套餐，耗時8小時熬煮的濃厚湯頭，搭配入口即化的厚切牛肉太銷魂
自從台中新光三越重新開幕後，每次到用餐時間總是人潮洶湧。這次來12樓的美食區，品嚐一下新開的『總裁牛肉麵』，感受一下曾贏得台北牛肉麵節，十大優選廠商之一的食物。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
玩沙戲水天地，漫步觀景平台享受放鬆時刻～台中大安濱海樂園
大安濱海樂園就是(大安海水域場)，有分泳池區和玩沙戲水區。泳池區在有白色尖屋頂，向海那漾的建築裡，需要付費(一人100元)並著泳衣和戴泳帽；對面的沙灘則是免付費就可以進場的玩沙戲水天地，現場有救生員守護，但還是要遵守規定，才能玩得開心又安心。親子就醬玩 ・ 1 天前
大阪旅遊住哪裡？這間心齋橋飯店好評爆棚！步行可逛PARCO、道頓堀，2千初平價搞定住宿
「VIA INN 心齋橋」（VIA INN SHINSAIBASHI）距離心齋橋地鐵站僅需步行約2分鐘，道頓堀也在步行範圍內，一樓就是7-11，地點超級方便！而且我這次在 agoda 訂 VIA INN SHINSAIBASHI，10月連假的週六假期，雙人房含早餐約台幣2447元，不含早餐只要2千初，CP值超高。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
台酒、吳寶春跨界合作 推15週年限定酸種麵包
財經中心／台北報導在台灣風味工藝邁向國際的時代，兩大象徵台灣榮耀的品牌，台灣菸酒公司與吳寶春麥方店，首度跨界聯名，推出十五週年限定酸種麵包系列。這場結合「釀造」與「烘焙」的合作，不僅代表台灣飲食文化邁向國際舞台的重要一步，也讓「風味」成為連結土地與世界的語言。民視 ・ 1 天前
出國交通機票因ITF、新航線「遊GO」優惠，不要錯過好康好時「機」！
國泰航空於2025ITF台北國際旅展，以「ReadytoFly」為主題推出眾多優惠，並有抽獎及互動體旅遊經 ・ 1 天前
桃園學子跨國學習成果豐碩 張善政市長鼓勵開拓國際視野
記者陳華興／桃園報導 桃園市長張善政八日出席「桃園市高中生美國暨貝里斯前瞻學習國際教…中華日報 ・ 1 天前
機庫內看展覽，黑貓中隊帶你翱翔天際～桃園航空城博物館園區–05警戒區
在找桃園景點嗎?小資爸推薦桃園航空城博物館，前身是空軍桃園基地的[05警戒區]。園區保存了珍貴的機庫與警戒室等軍事歷史建築，並展出退役的 TF-104G 星式戰鬥機，讓民眾能近距離感受空軍的榮耀。這個博物館也適合親子同遊。除了能欣賞超帥氣的戰鬥機，館方還有免費的飛行員服裝租借服務，讓小朋友能化身「小小飛行員」，在機庫內外帥氣拍照。親子就醬玩 ・ 1 天前
不當查個資+擅自美化案件 南警交通小隊長調職.送辦
台南市 / 綜合報導 台南市政府警察局新化分局一名交通分隊小隊長，今(114)年3月間利用警政系統查詢多筆交通事故資料，市警局稽核時發現疑似異常查詢後展開調查時，還接獲3名交通分隊警員檢舉該名小隊長，未依規定變更交通事故案類，後續該名小隊長被記一大過處分並改調非主管職務及調整服務地區，另外，涉犯違反個資法及偽造文書罪嫌則已報請台南地檢署偵辦。發生車禍事故，轄區分局交通隊，獲報後第一時間趕到場處理，然而台南市新化分局，交通隊一名小隊長，居然利用職權，在今(114)年3月間，私自登入警政系統，不當查詢多筆交通事故資料，甚至還有三名員警檢舉，這名小隊長，透過交通事故案件審核權限，未依規定擅自將A2類事故，變更為A3類事故，這名小隊長的行為，民眾都認為，已經破壞人民對警方的信任。民眾說：「身為警方卻做竄改這件事情，我們身為民眾我們會覺得這種事情怎麼可能會發生，警察是屬於民眾最相信的一個機關，可是他卻做出這樣的事，那這樣子的話，我們未來還要相信誰。」事件會爆出，是因為市警局稽核時，發現疑似異常查詢，因此展開調查後，確認屬實。台南市新化分局副分局長卓新裕說：「該員行政懲處部分依規定核予記一大過處分，並改調非主管職務及調整服務地區。」除了違反警紀，另外還涉犯違反個資法，以及偽造文書罪嫌，則已報請台南地檢署偵辦，執法人員知法犯法，重挫警方形象，也讓自己吃上官司，恐怕工作也不保。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
快訊／鳳凰颱風將至影響 東琉線宣布11/11、11/12停航
快訊／鳳凰颱風將至影響 東琉線宣布11/11、11/12停航EBC東森新聞 ・ 1 天前
8米雪境聖誕樹Ｘ北極熊冰屋！6大打卡亮點雪花音樂秀浪漫美拍
聖誕樹,聖誕節,高雄市,高雄景點,高雄聖誕節,高雄聖誕造景,高雄草衙 2025「SKM Park Outlets 高雄草衙」聖誕造景登場，今年打造8米雪境聖誕樹、北極熊冰屋等主題造景，快將6大打卡亮點及雪花音樂秀時間筆記起來，出發捕捉節日氛圍美照！景點+ ・ 17 小時前
ITF旅展桃園館登場 觀光大使葉舒華助陣推廣旅遊與美食
記者王誌成／台北報導 「二０二五ＩＴＦ台北國際旅展」於十一月七日至十一月十日在台北南…中華日報 ・ 1 天前
ITF台北國際旅展首日就出現千萬刷手 週末首日人潮滿滿，陸海空旅遊商品齊！
ITF台北國際旅展首日就出現千萬刷手週末首日人潮滿滿，陸海空旅遊商品齊！【旅遊經洪書瑱報導】2025旅遊經 ・ 1 天前
日本人的有薪假使用率全球最低？！但日本人卻不覺得累的原因大公開
旅遊預訂網站Expedia在全球11個地區，進行了「國際有薪假比較調查」。結果發現，在全球11個地區中，日本的有薪假使用率是最低的，不過日本人卻不覺得自己缺乏休假？是因為日本人太熱愛工作嗎？還是背後有什麼祕密？馬上揭曉原因報你知！ 首圖來源：PIXTALIVE JAPAN ・ 1 天前
台南農村「風起再生 農聚台南」成果嘉年華熱鬧登場，台南市副市長葉澤山與料理女王陸巧因共煮胡麻料理
台南市政府農業局於 11月8日（六）在後壁區菁寮老街盛大舉辦「風起再生 農聚台南」成果嘉年華。活動結合三大計畫：「農村再生」、「台南胡麻產業總合計畫」及「金牌農村品牌行銷計畫」，透過動靜態展示、現場料理與體驗互動，全面呈現台南農村的產業實力與文化魅力。欣傳媒 ・ 1 天前