藏在桃園市區的城市綠洲！在香蕉樹下喝咖啡超chill～體驗正宗越式咖啡的濃郁與清甜

桃園｜Hoa. Theory Café

桃園市區廣明路橋慈護宮附近有間新開的越式咖啡館「Hoa.Theory Café」，每次走廣明路橋時總會見到這顯眼的廣場空間，尤其是夜晚點燈時就像是一個小小的市集吸引著經過人們的目光，白牆上以簡約線條繪出花朵與越南食物風格的LOGO，蘊含一種異國氣息的細膩感，讓我趕緊找個時間來探探。

桃園｜Hoa.Theory Café

交通資訊

自行開車前往的話，建議可停在「南門公園地下停車場」或附近私人停車場，步行約5分鐘即可抵達；周邊中華路上也有零星的路邊停車格，需要碰碰運氣。

廣告 廣告

如果是騎車前往，可以放在店門口旁邊有個機車空地免費停車區，比較好停放。

大眾交通工具：

若從桃園火車站出發，出站後可沿「復興路」直走轉入「中華路」，約10分鐘即可抵達；搭乘公車的話，桃園客運「南門市場」下車即在店門口附近，非常方便。

桃園｜Hoa.Theory Café

不同於常見的韓系咖啡館或歐風下午茶，Hoa.Theory Café 帶著一份東南亞特有的清新與自在。店主是來自越南的年輕人，帶著家鄉對咖啡的熱愛與對食材的細膩堅持，將越式咖啡文化中那種「濃而不躁、甜而不膩」的特質融入每一杯飲品。

桃園｜Hoa.Theory Café

午後陽光灑落，白色地磚反射出柔光，一旁擺著幾張金屬椅與植栽盆景，微風吹過時，整個氛圍宛如置身峴港或芽莊的小巷咖啡館。夜幕降臨時，串燈亮起，氣氛轉為溫馨浪漫，特別適合情侶或閨蜜一起來感受這份異國的靜謐。

桃園｜Hoa.Theory Café

沒想到在香蕉樹下用餐這麼有異國氣氛，天氣好時會有露營桌椅擺放在戶外區，夜晚在室外用餐也很悠閒。

桃園｜Hoa.Theory Café

之前晚上經過時還有樂團駐唱，原本很期待會有下次開唱，但店家說警察有來取締，所以之後可能會再看看有沒有機會了，真可惜。

桃園｜Hoa.Theory Café

走進 Hoa.Theory Café，最先被吸引的並不是咖啡香，而是那份「清爽感」。整體以白與木色為主調，搭配乾燥花與小植栽裝飾，每個角落都散發著自然美感。靠牆的沙發座位區柔軟舒適，木質圓桌配上灰白座椅，讓整個空間顯得柔和而有層次。

桃園｜Hoa.Theory Café

來到這裡可以任選座位區，選擇喜歡的座位，大多都是2~4人的座位。

桃園｜Hoa.Theory Café

假日午後的客人大多是和老闆同鄉的越南朋友，來到這裡可以聽到越南話對談，會以為身處在異國的感覺。

桃園｜Hoa.Theory Café

MENU

原本以為會有些烤肉可以點，但可能前往的是下午茶時間，所以大部份的餐點都沒供應，但是飲料類的選擇不少。

桃園｜Hoa.Theory Café

桃園｜Hoa.Theory Café

最後我們點了兩杯飲料和兩份點心，需加一成服務費，但整體來說價位是屬中低價位，所以一人消費大約222元。

桃園｜Hoa.Theory Café

Hoa.Theory Café 的菜單雖不算繁多，但我原本最想吃的是烤肉串燒系列，這天只能選擇僅有的甜點，只好下次有機會再來訪，但是咖啡系列都很好喝，尤其是椰奶咖啡冰沙讓我很喜歡，會想為了這杯去外帶。

桃園｜Hoa.Theory Café

榴槤千層蛋糕75元

桃園｜Hoa.Theory Café

這陣子團購界很紅的榴槤千層蛋糕，沒想到在這裡也可以吃得到，也是唯一的甜點，但偏偏這味道對我來說是很害怕的…

A先生說這味道真的很紮實又給很多量，喜歡榴槤的朋友一定會很喜歡!

桃園｜Hoa.Theory Café

越南進口榴槤果肉調製，細膩奶油層層堆疊，香氣濃郁卻不膩口，A先生蠻推薦的。

桃園｜Hoa.Theory Café

椰奶咖啡冰沙130元

使用越南濃縮咖啡為基底，搭配香濃椰奶與碎冰，冰涼滑順中帶有淡淡焦糖香，是我很愛的飲品。

冰沙的質地細緻，不會太過稠密，椰奶的滑順包裹著越南咖啡特有的深焙香氣。第一口喝下時是椰奶的清甜，接著苦韻慢慢浮現，最後在口中留下焦糖般的尾韻，層次分明，還吃得到椰絲餅的脆感。

桃園｜Hoa.Theory Café

海鹽奶蓋咖啡110元

桃園｜Hoa.Theory Café

是這裡最受歡迎的招牌之一，入口時先感受到海鹽的微鹹與奶泡的綿密，再透出濃縮咖啡的深邃苦韻，兩者在舌尖交織出鹹甜交錯的層次。

桃園｜Hoa.Theory Café

炸紅薯89元

其實這道就是我們平常稱的炸地瓜薯條，這比較像是對岸用語，一開始還不明白這就炸地瓜，

一旁還有附上越式甜辣醬可以蘸著吃，剛炸好酥酥甜甜的吃原味比較好吃，但我還是喜歡甘梅薯條的味道多一些。

桃園｜Hoa.Theory Café

Hoa.Theory Café 不只是間咖啡館，用餐體驗讓人印象深刻，雖然供應的品項不多，但都蠻有越式風情的，店員態度親切，介紹餐點時能感受到他們對越南文化的驕傲與熱情，闆娘也很美喔，中文也說的很標準，下次有經過附近想喝下午茶不妨可以去試試。

Hoa.Theory Café

地址：桃園市桃園區中華路159號

電話號碼：03-332 0159

營業時間：11:00–21:30

IG

文章來源：VIVIYU小世界