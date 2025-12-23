藏壽司三麗鷗扭蛋太夯！網推代吃服務「30盤500元」 價碼一次看

生活中心／賴俊佑報導

藏壽司年末推出15款三麗鷗扭蛋。(圖／藏壽司提供）

三麗鷗粉絲衝了！藏壽司攜手三麗鷗家族推出15款達摩、御守造型扭蛋，活動尚未開始在社群已掀起熱烈討論，更有網友推出「壽司代吃」服務，讓小鳥胃粉絲輕鬆收集扭蛋；另外，爭鮮除了壽司還能吃麻油雞，蒸酒蛤蜊、一夜干等暖食限時開吃。

社群出現壽司代吃服務，吃30盤500元起跳。(圖／翻攝自Threads)

藏壽司三麗鷗扭蛋太夯！網推代吃服務

藏壽司12月26日起以「好運祈福」為核心推出全新三麗鷗家族限定扭蛋系列，包括5款鮮度君吊飾、5款閃亮磁鐵和5款御守吊飾，Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、大耳狗喜拿漢人魚漢頓通通到齊，滿滿新年祝福粉絲必收。

藏壽司每吃5盤就可扭蛋，有網友看準熱潮在Threads推出代吃服務，前29盤免收費，第30盤收費500元起，餐費另計，讓小鳥胃三麗鷗粉絲不用吃壽司就能拿扭蛋， 是否會重現去年吉伊卡哇亂象有待觀察。

藏壽司推出三麗鷗頸枕、冷水杯加價購活動。(圖／藏壽司提供）

三麗鷗束口便當袋全台僅14間門市可收藏。(圖／藏壽司提供）

三麗鷗粉絲必收！限量扭蛋、週邊和主題店

除了三麗鷗家族扭蛋系列，藏壽司同步推出三麗鷗週邊加價購活動，12月26日起單筆消費滿800元，可以699元即可加購「不鏽鋼手提吸管杯」，2026年1月9日單筆消費滿800元，可以499元即可加購「兩用玩偶頸枕」；另外，全台14間指定門市12月26日起消費滿 1,200 元並完成社群任務，可獲得「束口便當袋」。

全台5間門市桃園大興西店、高雄五福光華店、板橋遠科店、台北館前店、台中惠文路店打造三麗鷗家族限定佈置門市，12月26日起至以上5間門市完成社群任務可抽三麗鷗週邊。還有2款三麗鷗家族餐點，購買「酷洛米濃醇巧克力布朗尼莓莓果凍聖代」可獲得限量兩萬份的Sanrio characters盲袋閃卡，「蜜桃果茶」則有Hello Kitty與酷洛米兩款限定包裝。

爭鮮迴轉壽司強打冬季限定麻油暖食料理。(圖／爭鮮提供）

爭鮮也能吃麻油雞！台系暖食開賣

爭鮮迴轉壽司12月23日起全新菜色「台味熱情 火熱應援」，首次將日式料理結合台灣冬季進補聖品麻油，端出一系列台系暖食；「暖冬麻油雞湯麵」主打現點現做，日式湯頭融合黑麻油香氣，是寒冬最能暖身的靈魂湯品；「暖麻油伊比利豬」則把進補元素帶進壽司，伊比利豬搭配鴻禧菇，遇上麻油後香氣更上一層；此外，還有「暖麻油松露和牛」、「暖蒸酒香花蛤菇」、「暖魷一夜干」、「暖焗明太子洋芋」等熱食。

同時，爭鮮即日起至12月28日聖誕檔期推出「聖誕驚喜盲盒」活動，只要看到迴轉台上有盲盒盤，就能直接取下，在吃壽司時同步抽禮物！每盤30元，內容物完全保密，替歲末聚餐增添拆禮物的驚喜感與趣味話題。

