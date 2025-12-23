藏壽司年底再出萌招！Hello Kitty、美樂蒂限定扭蛋太欠收

「藏壽司」推出萌度破表的三麗鷗吊飾扭蛋，「壽司郎」端高檔帝王蟹壽司搶客。（藏壽司供圖）

年末壽司戰火引爆、各出奇招！「藏壽司」靠三麗鷗限定扭蛋與甜點吸睛，「壽司郎」以豪華帝王蟹與松葉蟹壽司搶客，鷸蚌相爭，最後得利的，肯定是海鮮控跟Hello Kitty迷啊！

藏壽司從12月26日起，推出三麗鷗萌力扭蛋與限定甜點，包括達摩鮮度君吊飾、閃亮和服磁鐵及大頭御守吊飾等15款，每個角色都融合新年祝福。紅色Hello Kitty象徵開運招福，藍色大耳狗喜拿代表考運亨通，橘色人魚漢頓與紫色酷洛米寓意事業順利與長壽安康，粉色美樂蒂則象徵幸福美滿。

除了萌翻的扭蛋，還可以加價購買不鏽鋼手提吸管杯和玩偶頸枕。（藏壽司供圖）

甜點部分，「酷洛米濃醇巧克力布朗尼莓莓果凍聖代」結合牛奶霜淇淋、布朗尼與莓果果凍，再淋上藍莓醬，並搭配酷洛米和服插卡，造型萌力十足。

「酷洛米濃醇巧克力布朗尼莓莓果凍聖代」甜甜酸酸的，會一口接一口。（180元／份，藏壽司供圖）

購買甜點還可獲限量盲袋Sanrio characters閃卡，限量20,000份。周邊商品如不鏽鋼手提吸管杯、兩用玩偶頸枕及指定門市的束口便當袋，也成為粉絲收藏目標。

「壽司郎」推出「炙燒一本帝王蟹腳」，肉質鮮美滿足，但是需提前一天預訂才吃得到。（1,314元／份，壽司郎供圖）

另一邊，壽司郎則祭出「年終賀蟹」豪華企劃，主打帝王蟹、松葉蟹與紅雪蟹等多款限量壽司。「炙燒一本帝王蟹腳」全台限量1,300份，需提前一天預約，蟹肉鮮甜肥美。「紅雪蟹肉海苔包」與「松葉蟹肉茶碗蒸」則呈現蟹肉的自然鮮甜與滑嫩口感。

「紅雪蟹肉海苔包」蟹肉鮮味明顯，搭蟹膏吃很享受。（40元／份，壽司郎供圖）

活動期間也推出辣醬酥炸軟殼蟹及炙燒雙拼海味餐點，如「海膽鮪魚萩餅」「炙燒起司白醬蝦蟹雙拼」，兼顧口感與視覺效果。



