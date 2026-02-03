藏壽司新增30元盤！本週菜單大改版 17款新價位商品上市

【記者莊偉祺／台北報導】藏壽司以往最低每盤40元，本週將迎來菜單大改版，新增30元起共5種新價位壽司盤，總計推出17款新價位商品上市。同時，全門市將導入手機點餐，新價格壽司盤也適用扭蛋遊戲。

藏壽司為滿足不同需求，宣布將自2月5日起正式啟動菜單大改版，新增30元、50元、60元、90元、100元共5種新價位壽司盤，並推出總計17款新價位商品上市。原有40元、80元的壽司盤仍會是菜單最大佔比。

2026年新走馬上任的董事長暨總經理藪内薰表示，「首要戰略提升顧客滿意度，全新商品、全新服務，帶來全新的幸福連結。推進多樣壽司盤體驗，讓壽司成為日常生活美食，顧客最愛的扭蛋遊戲，也跟著歡樂升級」。

全門市將導入手機點餐，通過手機點餐的商品，全改為一個盤子出餐。同時，以往手機累積抽獎須消費滿 200 元才可抽獎一次，也將適用於價格介於 60 元壽司盤至 90 元壽司盤的商品。透過手機點餐60元至90元任一壽司，該盤就能參加手機累積抽獎及投盤一次。

這次新推出的30元超值系列共有4款選擇，包含「大切長鰭鮪魚（一貫）」、「韓風辛味花蛤軍艦」、「納豆軍艦」與「黃瓜卷」；50元炙鮮系列共6款，有「大切星鰻握壽司（一貫）」、「大切星鰻天婦羅握壽司（一貫）」、「炙烤青森扇貝佐香蔥醬油」、「炙烤起司酪梨豬五花」、「炙烤鮭魚親子奶油乳酪」、「炙烤明太子鮭魚親子」。

60元新品則是「炸蝦天婦羅握壽司」以及90元極盛系列4款新品，有首賣的「鮪魚大腹（一貫）」、「炙烤鮪魚大腹（一貫）」、「海膽中脂海苔包」、「醃漬生鮭魚脂佐松露」；100元盛宴系列更有兩款，「北海三種盛合」和「醃漬鮪魚中脂佐松露」。

這次也特別由被譽為「海中和牛」的鮪魚大腹領軍，推出豪華海味齊發的「極盛海味祭」主題，共11款新品從2月5日登場，限賣7天；還有「滿溢極致鮭魚卵軍艦組」一次集結3種鮭魚卵風味，更有視覺系焦點「海鮮千層塔」以生鮭魚、蟹肉、海膽與鮭魚卵層層堆疊。

