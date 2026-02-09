藏壽司聯名蠟筆小新 13款扭蛋開扭

亞洲藏壽司(2754)本月攜手日本超人氣漫畫蠟筆小新，自2月14日起13款超人氣角色扭蛋正式開扭。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕搶攻農曆春節聚餐旺季商機，亞洲藏壽司(2754)本月攜手日本超人氣漫畫蠟筆小新，自2月14日起13款超人氣角色扭蛋正式開扭。

包括動感十足的「蠟筆小新公仔吊飾」，加入藏壽司招牌日式KURA燈籠元素，小新更直接以經典露屁屁的調皮模樣登場；小葵則以呆萌神情靜靜站在粉紅色燈籠上；肥嘟嘟左衛門更直接倒立掛在燈籠上，加上鱷魚阿山、小白共5款人氣經典角色齊聚，萌度破表！

除了「蠟筆小新公仔吊飾」外，此次也同步推出充滿動感巧思的「蠟筆小新磁鐵書籤」與「蠟筆小新動感吊飾」系列。

並同步推出兩波限量加價購，首波2月14日登場，實用度與萌度兼具的蠟筆小新雙層壓縮旅行3件組，大中小尺寸一次擁有，雙拉鍊壓縮設計，出遊好幫手，全台門市單筆消費滿800元，即可加價599元入手。

接著第2波2月26日起推出限量夢幻寶寶藍與淡粉色兩款不鏽鋼吸管杯，藍色款以鱷魚阿山搭配星星元素點綴，還有小新與小白的合體；粉色款則以小新與小白「震驚轉身」的經典表情為主角，搭配滿滿愛心圖案，凡單筆消費滿800元，即可加價699元購買。

藏壽司也打造了5間小新特色聯名店，分別是板橋遠科、桃園大興西、台北館前、台中惠文路及高雄五福光華店，將蠟筆小新的世界直接搬進店內，讓藏友們在用餐時刻感受滿滿的小新魅力。

2月14日起至3月26 日，前往特色聯名店打卡並完成官方指定任務，就有機會抽中療癒感滿滿的「蠟筆小新絨毛抱枕」或超人氣萌力「小白絨毛抱枕」。

此外，同步加碼推出15間店限定滿額贈活動，以小巧俐落設計的皮革三角零錢包，共有溫柔淡粉色與清新淡鵝黃色兩款配色，搭配蠟筆小新經典人氣角色生動活潑的姿態，動感十足又實用。2月14日起凡於指定店鋪當日單筆發票金額滿1200元即可獲得。

