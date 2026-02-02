藏壽司菜單大改版！最低30元一盤 還能手機點餐、扭蛋雙倍玩

為滿足不同年齡層與消費習慣，連鎖迴轉壽司品牌藏壽司（2754）宣布，自2月5日起正式啟動菜單大改版，推出全新30元、50元、60元、90元、100元五段價位壽司盤，共計17款新價位商品，搭配原有40元與80元壽司，讓顧客以更多元價位選擇享受升級美味。



藏壽司新任董事長暨總經理藪內薰上任後，以「提升顧客滿意度」為首要目標，主打「全新商品 × 全新服務 × 幸福連結」的三軸策略。他表示，「我們希望壽司不只是偶爾的享受，而是日常生活的一部分。」



全台門市同步導入手機點餐系統，手機點餐商品將以單盤出餐方式呈現；此外，原本需滿200元消費才能參加一次手機累積抽獎的制度，也延伸至60元至90元壽司盤。也就是說，只要透過手機點餐60元至90元任一壽司，該盤就能參加手機累積抽獎及投盤一次。讓消費者在享受美味同時，也能體驗「扭蛋遊戲雙倍玩」的樂趣。

多樣體驗提升滿意度，新商品擴增至全客群，30元就能吃到海鮮。（藏壽司提供）

新價位壽司亮點一次看：



•30元系列：平價入門海鮮選擇，包括「大切長鰭鮪魚(一貫)」、「韓風辛味花蛤軍艦」、「納豆軍艦」與「黃瓜卷」。

•50元炙鮮系列：共6款，主打炙烤香氣與熟食口感，如「炙烤青森扇貝佐香蔥醬油」與「炙烤起司酪梨豬五花」。

•60元新品：「炸蝦天婦羅握壽司」登場，擴增熱銷熟食類別。

•90元極盛系列：海中和牛級「鮪魚大腹(一貫)」首度登場，另有「炙烤鮪魚大腹」、「海膽中脂海苔包」、「醃漬生鮭魚脂佐松露」。

•100元盛宴系列：「北海三種盛合」與「醃漬鮪魚中脂佐松露」，集結蟹、鮭、海膽三大人氣海味。



這場改版策略的背後，反映品牌對市場結構變化的回應：年輕族群偏好平價、熟食與趣味互動；家庭與上班族則追求食材升級與品質穩定。透過30元至100元的分層價位，藏壽司橫跨「親子友善」、「質感升級」與「高端限量」三大客群層。



另外，為慶祝菜單改版，藏壽司同步推出「極盛海味祭」，自2月5日起限時7天登場，主打「海中和牛嚴選鮪魚盛合」等11款新品。



