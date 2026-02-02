藏壽司震撼改版！2／5起變7段價位「最低30元」 新增17道菜

生活中心／賴俊佑報導

藏壽司菜單大改版！價格變7種、新增17道菜。（圖／記者戴華辰攝影）

藏壽司啟動菜單大改版！2月5日起從原本的40/80元2段常態價格帶，擴充為30/40/50/60/80/90/100共7段常態價格帶，總計17款新價位商品上市，全門市也將導入手機點餐；另外，壽司郎台灣首家「DIGIRO壽司郎數位迴轉壽司」微風南山店試營運期間免收5%服務費。

藏壽司宣布全台全門市將導入手機點餐。（圖／藏壽司提供）

藏壽司改版變7種價格 最低30元、最貴100元

藏壽司2月5日起菜單大改版，新增30元、50元、60元、90元、100元共5段新價位壽司盤，原有40元、80元壽司仍會是菜單最大占比。

30元：大切長鰭鮪魚(一貫)、韓風辛味花蛤軍艦、納豆軍艦、黃瓜卷

50元：大切星鰻握壽司(一貫)、大切星鰻天婦羅握壽司(一貫)、炙烤青森扇貝佐香蔥醬油、炙烤起司酪梨豬五花、炙烤鮭魚親子奶油乳酪、炙烤明太子鮭魚親子

60元：炸蝦天婦羅握壽司

90元：鮪魚大腹(一貫)、炙烤鮪魚大腹(一貫)、海膽中脂海苔包、醃漬生鮭魚脂佐松露

100元：北海三種盛合、醃漬鮪魚中脂佐松露

全門市將導入手機點餐，通過手機點餐之商品，全改為一個盤子出餐。同時，以往手機累積抽獎需消費滿 200 元才可抽獎一次，現在也將適用於價格介於 60 元壽司盤至 90 元壽司盤的商品。透過手機點餐60元至90元任一壽司，該盤就能參加手機累積抽獎及投盤一次。

壽司郎去年12月導入7段式盤色價格帶。(圖／台灣壽司郎提供）

壽司郎微風南山店為台灣首家「DIGIRO壽司郎數位迴轉壽司」。(圖／壽司郎提供）

壽司郎台灣首家「DIGIRO壽司郎數位迴轉壽司」開幕

台灣壽司郎去年12月於全台門市導入7段式盤色價格帶，由現行40/60/80/100元4段價格擴充為 30/40/50/60/70/80/100元7段盤價，將基本款、創作料理與高等食材清楚分層，讓不同料理方式能以相符的價格呈現。

本次調整中，壽司郎將常態商品擴充至 185 道，涵蓋握壽司、軍艦及各式副餐，最低盤價從40元來到30元，30元品項包括棒棒雞風雞叉燒、橙醋果凍雞叉燒、炙燒起司培根、溏心蛋軍艦、柚子胡椒雞叉燒等，其他推薦新品包括玉子天婦羅、自家製奶酪、炙烤鯖魚押壽司、辣肉味噌鮭魚、北海道產水章魚、炙燒起司漢堡排、青森縣產炙燒金目鯛。

壽司郎於2023年正式推出「DIGIRO 壽司郎數位迴轉壽司」系統，有別於傳統壽司迴轉鏈，於座席旁設置寬150公分、高50公分的巨型螢幕，消費者不僅能全螢幕總覽壽司全品項，點餐到指定盤數還會啟動萌抱壽司小遊戲，並有機會獲得小禮物，為用餐體驗添增互動性與娛樂性，無論單人、雙人或親子家庭皆適合。

壽司郎微風南山店為台灣首家「DIGIRO壽司郎數位迴轉壽司」，佔地約150坪、設有142個座席，歡慶新門市開幕，試營運期間免收5%服務費，2月2日至2月15日祭出生食活鮑魚限時特價40元。

