藏壽司首賣松葉蟹年菜禮盒、早鳥優惠 橘色頂奢年菜一次看！宅家吃好運
記者李鴻典／台北報導
日本新年祈願美食「螃蟹御節料理」，象徵吃下新年的祝福。迎接農曆春節，藏壽司引進有日本頭號冬之味覺美名的「松葉蟹」，推出「嚴選豪華松葉蟹」禮盒，極鮮鎖甜來台，首賣年節禮盒。祭出限時預購早鳥9折價，冷凍宅配免運費，12月15日起開放線上預購，限量只有2,500盒，喜歡品蟹的老饕們，品美味又能接住一年好運。
「嚴選豪華松葉蟹」為熟凍海鮮商品，每一隻蟹腳把關，蟹肉飽滿厚實，每一絲蟹肉濃郁鮮甜。正宗日式三吃推薦，第一吃是快速涮燙，最能激發出松葉蟹本身的鮮甜味，同時保留緊密扎實的肉質，帶來Q彈的口感。第二吃搭配蔬菜等食材煮火鍋，秒升級頂級鍋物。第三吃日式雜炊，用火鍋剩餘湯頭，加入白飯和雞蛋煮成粥品，用米飯吸收螃蟹的鮮味，口感更加綿密濃郁，為圍爐完美收尾。
御節料理源自日本平安時代的宮廷祭祀，延續至今已成為餐桌上不可或缺的年味。每一道料理都蘊含吉祥祈願與驅邪，螃蟹料理更是吉祥之最。蟹腳象徵能招來好運、大螯剪去壞運、紅蟹殼代表喜緣、硬殼寓意長壽。過新年搶好運手腳要快，1公斤「嚴選豪華松葉蟹」禮盒，訂價1,880元，優惠價1,692元；2公斤「嚴選豪華松葉蟹」禮盒，訂價3,280元，優惠價2,952元。優惠價免運自12月15日起，數量有限，售完為止。官方於2月2日起開始出貨，詳參閱官方銷售資訊。
橘色涮涮屋2026年菜系列嚴選國內、外海陸頂級食材，從日本空運直送的活體鱈場蟹、澳洲活體龍蝦，到日本宮崎A5 和牛。活體海鮮均由專業團隊當日處理，去殼、拆解與分裝，減輕烹調負擔，回家後，只需輕鬆涮煮，立即享受海陸饗宴。全台宅配年菜組即日起開放預購至2026/2/8；門市限定年菜組至2026/2/11截止，數量有限，售完為止。
門市限定年菜組亮點（橘色涮涮屋門市限定年菜組每組年菜皆享橘色涮涮屋經典前菜、時蔬菜盤以及精美招牌甜點）
「尊爵海陸組」（6人份，售價25,800元）／「豪華海陸組」（6人份，售價16,800元）：嚴選當日新鮮處理的澳洲活龍蝦，保留龍蝦膏的濃郁精華，涮煮後品嚐新鮮龍蝦肉的彈牙口感，輕鬆重現店內用餐的美味饗宴。結合南非活體鮑魚與日本宮崎A5 和牛等海陸食材，成為新春圍爐桌上的門面之選。
「特饌海陸組」（4人份，售價8,888元）：A5 和牛、美國特選Prime牛小排和台灣究好豬梅花，搭配澳洲野生國王蝦與奢華黑玉海參等臻品海鮮，所有食材經過用心處理，在家享受餐廳同等品質的年節佳餚。
全台宅配年菜組亮點（橘色頂級年菜也能宅配到府，選用日本宮崎A5和牛、台灣究好豬梅花、澳洲野生國王蝦、黑玉海參及龍虎石斑等頂級食材）
「奢華和牛海陸饗」（4-5人份，售價8,800元）：入口即化的日本宮崎A5和牛，集結國內外極品海味，包含澳洲野生國王蝦、奢華黑玉海參、龍虎石斑與珍珠鮑魚等臻品海中瑰寶，體驗餐廳級的居家海陸尊享，象徵新的一年馬迎財運、福氣亨通。
「頂級豚雞海陸饗」（4-5人份，售價6,800元）：嚴選台灣究好豬梅花，搭配肉質彈嫩的黑羽烏骨雞，融合橘色經典高湯的鮮甜湯頭，使頂級肉盤口感更加細緻軟嫩，釋放多汁鮮甜的原味。此外，再配搭加拿大頂級松阪豬、澳洲野生國王蝦與奢華黑玉海參等食材，象徵吃美食、過好年、迎新春。
台北艾麗希爾頓格芮精選酒店由「米其林星廚導師」林正青廚藝顧問領軍規劃「駿馬獻瑞，喜迎團圓宴」推出常溫外帶年菜組，每組9,888元，即日起至2月11日開放預購，1月9日前預訂且完成付款可享85折早鳥優惠、精選紅酒乙瓶，2月16日除夕當日分三時段提領，提供更便利彈性的年節備餐計畫。
除了合菜套組，台北艾麗酒店同步推出「原鮑花膠什錦佛跳牆」每盅3,680元，以及靈魂蘸料「艾家醬」蒜蓉辣椒，每罐650元，兩組人氣年菜單品，即日起開放預購，數量有限，售完為止。
距離農曆新年還有兩個月的時間，餐飲界的年菜外帶大戰已悄悄開打，台北晶華酒店今年以「五星圍爐 × 多國料理」為題，集結晶華軒、宴會廳、蘭亭、三燔、ROBIN’S、故宮晶華以及北投泉源閣等七大餐廳主廚，聯手推出涵蓋粵、滬、川、台、日式鍋物以及西式節慶經典在內的11款年菜外帶套組，即日起至2026年2月9日中午12點於館內外各餐廳以及「晶華美食到你家」電商平台開放訂購。
六人份桌菜套組12,800元起、單點佳餚1,080元起。12月31日前訂購並付款者可享9折優惠並獲贈價值1,298元的栢麗廳平日下午茶券乙張，2026年1月31日前預購年菜套組、年禮或晶華軒萬元以上單品亦有9折優惠。
在日本旅遊的熱門景點中，岐阜縣「飛驒高山」向來深受台灣旅客的喜愛，不僅擁有白川鄉合掌村、高山祭等豐富的自然與人文景觀，更以當地出產的頂級和牛「飛驒牛」而聞名遐邇。飛驒牛生長自高海拔的飛驒高山地區，以其細緻的肉質與勻稱細密的油花，在台灣市場頗受歡迎。
台北美福大飯店的晴山日本料理，即日起至12月31日，以清涮、香煎、炭烤、炙燒等料理方式，在餐廳內的不同主題料理區，大啖飛驒牛的獨有風味，飛驒牛紐約客牛排2,800元+10%，詳情及訂位洽晴山日本料理。
延續對美食與生活美感的追求，MMHG湘樂餐飲集團旗下電商品牌TASTE by MMHG推出2026全新年節禮盒《富貴美滿》，以書法藝術結合節慶茶點，打造兼具文化底蘊與當代質感的送禮新選擇。今年特別邀請新銳書法家王意淳為禮盒題寫「富貴美滿」四字，以充滿力量的筆墨傳遞新年祈願，搭配多款分食茶點、節令寓意與美感包裝，讓送禮不僅是一份禮物，更是一份能被品味、收藏、能傳遞心意的豐厚祝福。系列共推出「富貴茶點禮盒」（1,080元）與「美滿茶點禮盒」（880元）兩款，即日起於TASTE by MMHG官方網站、台北市立美術館咖啡廳「rolling dough」與Slice幸福切片門市以及指定電商通路限量預售，數量有限、售完為止。
SPEY作為全球唯一獲得PICASSO®品牌官方授權的威士忌品牌，三年來與二十世紀藝術大師並肩，以七段摯愛故事串聯畢卡索的情感軌跡。今年，這場跨越世紀的藝術旅程，正式迎來最令人屏息的最終章—SPEY×PICASSO®《奧莉維亞》1996高年份原酒，這是全球藏家多年引頸期盼的壓軸絕版之作，也是七位繆思故事中「最初的起點」。SPEY亦首次亮相全球限量的《繆思的禮讚》典藏木盒，是行家完整珍藏七章故事，珍藏永恆絕響的最佳機會。
這場歷時三年的史詩級合作，SPEY宛如策展人透過珍釀描繪畢卡索的七位靈感謬思，依序從《夢 The Dream》《朵拉 Dora》《蜷坐的女人 Crouching Woman》《酒神 Dionysos》《歐嘉 Olga》《伊娃EVA》直至《奧莉維亞Olivier》最終章，試圖解構大師畫筆下的愛、激情與靈感，並以極致的威士忌釀造工藝、高年份威士忌的深度層次，重新詮釋大師內心炙熱、孤傲及溫柔流轉的情感篇章，逐步形塑成一條「以愛為名」的威士忌藝廊。2025年，《奧莉維亞》象徵回到故事起點，也是為全系列畫下完美句點的收官之作。
為延續這場跨世紀的藝術饗宴，SPEY更將於2026年1至4月獨家呈獻「畢卡索光影展」，SPEY X PICASSO®畢加索聯名系列一到七章，將在現場公開展出，這也是完整七瓶套組首次公開亮相的千載難逢契機。
