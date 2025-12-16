藏壽司首賣豪華松葉蟹禮盒！３吃涮燙、火鍋、雜炊鮮味破表

「藏壽司」限量推出「豪華松葉蟹禮盒」，建議汆燙或煮火鍋，最能吃出蟹鮮。（藏壽司供圖）

迎接農曆年，送禮需求變多，「藏壽司」首度推出限量「豪華松葉蟹禮盒」，讓喜歡日本美食的消費者，在家也能感受正宗日本年節風情。這款禮盒以日本冬季頭號美味松葉蟹為主角，每一隻蟹腳都經過嚴格挑選，蟹肉飽滿厚實又鮮甜。

特別推薦3種吃法，充分展現松葉蟹的鮮美。第一吃是快速涮燙，將蟹肉的自然甜味完全激發，肉質緊實Q彈；第二吃是搭配蔬菜煮火鍋，蟹香融入湯頭，使鍋物瞬間升級為頂級料理；第三吃則是用火鍋剩湯煮成日式雜炊，加入白飯和雞蛋，吸收滿滿蟹汁，口感綿密濃郁，是圍爐的完美收尾。

「豪華松葉蟹禮盒」有嚴選蟹腳的尺寸和品質。（藏壽司供圖）

御節料理源自日本平安時代宮廷祭祀，象徵吉祥與祈願，而螃蟹料理更有招財、驅邪、長壽等寓意。這次的松葉蟹禮盒不僅美味，也承載了新年的祝福。

「豪華松葉蟹禮盒」有1公斤與2公斤裝可以選擇，早鳥還有9折優惠價。（藏壽司供圖）

禮盒有1公斤與2公斤兩種規格，限量2,500盒，即日起開放線上預購，早鳥享9折優惠，冷凍宅配免運費，於2月2日起陸續出貨。

