藏壽司Ｘ三麗鷗壓箱寶來了！5款毛絨零錢包限量送、秒殺吸管杯也回歸

「藏壽司」聯名「三麗鷗」，推出5款毛絨絨的療癒零錢包。（藏壽司供圖）

「藏壽司」與「三麗鷗」家族聯名迎來最終回，從1月26日起推出全新滿額贈活動，限量送出5款超可愛毛絨絨零錢包。同時，先前秒殺完售的不鏽鋼手提吸管杯也將回歸加碼販售。

藏壽司這次毛絨零錢包滿額贈活動，以三麗鷗家族人氣角色為主題，融合角色夥伴元素設計，如大耳狗喜拿的小熊玩偶、美樂蒂的好朋友小老鼠弗蘭多、人魚漢頓的章魚小百合等，細節滿滿且具收藏價值。粉絲消費滿1,200元並完成指定任務，即可隨機獲得一個零錢包，全台限量20,000個，送完為止。

加購不鏽鋼吸管杯也延續可愛設計，兼具實用與療癒感，是日常外出或居家使用的萌力小物，單筆消費滿800元即可以699元加購。

「金皇軟殼蟹鮑魚比薩」特別添加口感Ｑ彈的鮑魚，讓海味層次更澎湃。（499元／單點，必勝客供圖）

如果想要在新年餐桌上再加碼奢華海味，「必勝客」也帶來春節限定新品。即日起開賣的「金皇軟殼蟹鮑魚比薩」，加入鮑魚、干貝與酥炸軟殼蟹，淋上濃郁蟹黃醬汁，海味層次澎湃。

「金奢波士頓龍蝦海鮮比薩」全台限量只有1,000份，想吃要手刀搶購。（1,888元／份，必勝客供圖）

去年秒殺的「金奢波士頓龍蝦海鮮比薩」，也霸氣回歸，同時開賣，全台限量只有1,000份。一口咬下，除了Ｑ彈龍蝦肉，濃郁起司伴隨烏魚子香氣爆發，為新春餐桌增添豪華感。



