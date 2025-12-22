藏壽司 x 三麗鷗家族迎新年！ 15款達摩、御守造型扭蛋初登場

▲ 圖 / 藏壽司

台北市 / 林彥廷 綜合報導

藏壽司表示，12月 26 日起攜手三麗鷗家族推出年度最療癒企劃！從達摩鮮度君吊飾、閃亮和服磁鐵到大頭御守吊飾，共 15 款限定扭蛋一次亮相，將祝福、萌度、收藏感滿載升級。這次更首次推出藏壽司x三麗鷗家族餐點，消費酷洛米濃醇巧克力布朗尼莓莓果凍聖代還可以獲得限量盲袋Sanrio characters 閃卡，讓粉絲把驚喜帶回家。同步加碼全台門市推出滿額加價購三麗鷗家族不鏽鋼手提吸管杯和Hello Kitty、酷洛米兩用玩偶頸枕，以及14間限定店鋪滿額贈束口便當袋，多款吸睛又實用的生活周邊一次滿足。

藏壽司說，將於12月26日以「好運祈福」為核心推出全新三麗鷗家族限定扭蛋系列，以滿滿日系巧思陪伴藏友開啟2026幸運旅程。三麗鷗家族角色趴在鮮度君上，內還蘊藏代表美好寓意的各式達摩，紅色Hello Kitty象徵開運招福；藍色大耳狗喜拿象徵考運亨通；橘色人魚漢頓和紫色酷洛米象徵事業順利與長壽安康；粉色美樂蒂則是幸福美滿，每個角色融入不同的達摩寓意，讓藏友們在轉動扭蛋的瞬間就能收集滿滿祝福。

藏壽司提到，除了鮮度君吊飾之外，此次更首度推出閃亮磁鐵和御守吊飾，閃亮磁鐵以三麗鷗家族角色穿上日式和服為主題，無論是帶著小熊面具的大耳狗喜拿，還是穿著毛領和服造型的美樂蒂，多款和服造型角色皆萌度爆表！ 同時磁鐵外層加上特殊閃膜，實體晃動時會呈現細緻亮光，質感大幅升級；御守吊飾以各角色萌翻可愛的大頭設計，結合日系和風元素，象徵滿滿新年祝福，絕對不要錯過！

藏壽司指出，除了美好寓意滿分的三麗鷗家族扭蛋系列之外，藏壽司同步推出期間限定的一系列可愛周邊企劃，讓粉絲在享受美味之外也能把更多三麗鷗家族一起帶回家。活動期間凡單筆消費滿 800 元，即可以優惠價加購兩款實用萌物，第一波12月26 日起以699元即可加購「不鏽鋼手提吸管杯」，以角色和服造型打造節慶氛圍，具備手提設計、外出攜帶更便利，上寬下窄的設計，放在車用置物架也很適合；第二波1月9日起推出「兩用玩偶頸枕」有Hello Kitty 與酷洛米兩款，收納後能變成可愛玩偶擺飾，展開後則是柔軟支撐的舒適頸枕，布面更印上穿著和服的角色插畫，只要加購499元就可以將萌力治癒小物帶回家。

圖 / 藏壽司

▲ 圖 / 藏壽司

藏壽司說，此外，12月26日起全台14間指定門市祭出限定滿額贈，只要消費滿 1,200 元並完成追蹤官方Facebook或Instagram，加入官方LINE好友並綁定會員，並完成結帳與領券兌換流程，即可獲得可愛又實用的「束口便當袋」，共有三麗鷗家族、酷洛米與人魚漢頓三款設計，滿足各個粉絲族群。

圖 / 藏壽司

▲ 圖 / 藏壽司

藏壽司表示，本次更精選「桃園大興西店」、「高雄五福光華店」、「板橋遠科店」、「台北館前店」及「台中惠文路店」打造三麗鷗家族限定佈置門市，其中「桃園大興西店」及「高雄五福光華店」全新登場，從迎賓大門、等候區到入座的座席都換上三麗鷗家族主題設計，陪桃園及高雄的藏友迎接新年。自 12月 26 日起，只要至這些店鋪，於藏壽司官方社群上完成指定條件還可參加抽獎，Facebook獎品包含大耳狗喜拿大臉造型絨毛迷你提袋及酷洛米大臉造型絨毛迷你收納包，大耳狗喜拿的耳朵上有精緻的藍色蝴蝶結，配上水汪汪的大眼萌感十足；酷洛米收納包附鎖圈，不易弄丟。Instagram則是有機會抽到酷洛米大臉造型絨毛迷你提袋和美樂蒂大臉造型絨毛迷你收納包，毛茸茸跟蕾絲元素結合，超吸睛，號召各地藏友快來踩點打卡！

圖 / 藏壽司

▲ 圖 / 藏壽司

藏壽司提到，今年更強勢推出話題度滿點的藏壽司x三麗鷗家族餐點，萌度與美味一次到位！首次登場的「酷洛米濃醇巧克力布朗尼莓莓果凍聖代」以紫色酷洛米為主軸，將牛奶霜淇淋、玉米脆片、濃郁布朗尼與莓果果凍層層堆疊淋上藍莓醬，最後放上酷洛米穿上日式和服的插卡​，營造紫色甜蜜氛圍，購買聖代更可獲得限量兩萬份的Sanrio characters盲袋閃卡，讓粉絲在享受甜點的同時也能體會滿滿驚喜感；同步推出的蜜桃果茶則以Hello Kitty與酷洛米兩款限定包裝呈現，可愛外型搭配酸甜果香，每一口都是冬季的小確幸。限定餐點自 12/26 起限時販售，數量有限，售完為止。

圖 / 藏壽司

▲ 圖 / 藏壽司

藏壽司說，本月也端出三款全新海味新品，包含酥脆與柔滑完美相融的「明太子酪梨天婦羅握壽司」、以柚子鹽襯托長鰭鮪魚鮮味的「柚子鹽燒霜長鰭鮪魚」，以及撒上焦糖後炙烤至表層微脆的「炙烤焦糖玉子燒」，三款皆以全新風味組合刷新冬季味蕾。而12月「冬旬美味」推薦品項同樣精彩，「人氣鮭魚三貫」一次集結鮭魚、鮭魚卵與鮭魚肚的三重風味；「嚴選炙烤三貫」以多層次炙烤香氣展現醃漬與鮮味的完美平衡；豪邁使用整尾星鰻打造的「一本星鰻天婦羅(一貫)」外酥內軟令人驚艷；「韓風辛味花蛤軍艦」則以麻辣香氣開啟味蕾，是冬季必嚐的過癮之選。多款新品與藏壽司x三麗鷗家族甜品強勢登場，從可愛到美味一次滿足，這個冬天就到藏壽司用療癒萌力與滿滿海味為一年畫下最幸福的收尾！

