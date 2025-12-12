藏大麻在口袋企圖闖關 台籍與中籍旅客沖繩機場被逮

海關表示，兩人以旅遊名義入境，卻將大麻捲菸及含有四氫大麻酚（THC）的電子煙彈藏匿於衣物口袋中企圖規避查驗，最終仍在那霸機場被查獲。（示意圖／翻攝自pexels）





兩名分別來自台灣及中國的男子，遭沖繩海關指控涉嫌將大麻製品自泰國走私入境日本，海關表示，兩人以旅遊名義入境，卻將大麻捲菸及含有THC的電子煙彈藏匿於衣物口袋中企圖規避查驗，最終仍在那霸機場被查獲，全案已移送那霸地方檢察廳偵辦。

根據外媒報導，沖繩海關於11月11日指出，日前已向那霸地方檢察廳提交起訴書，指控一名28歲的台灣籍男性秘書及一名23歲的中國籍留學生違反海關法，涉嫌企圖走私大麻及其他受管制物品。由於案件仍在進一步調查中，相關起訴書內容尚未公開，以避免影響偵查工作。兩名嫌疑人皆無固定住址，目前仍在司法程序中。

根據海關說法，兩名男子於當地時間11月23日從泰國某國際機場出發，經台灣轉機後於當日抵達日本沖繩縣的那霸機場。他們在入境檢查時被查獲隨身衣物中藏有2.85克的大麻捲菸，以及10.73克、裝在8個電子煙彈中的四氫大麻酚（THC）液體。這些物質均屬日本《毒品管制法》明確禁止進口及持有的品項。

海關人員表示，兩人將大麻製品藏放於襯衫與褲子口袋中，企圖以最貼身、最不容易引起注意的方式規避查驗。然而在例行性的行李與身體檢查中，海關人員仍察覺異常並進一步盤查，最終查獲相關物品。初步調查顯示，兩人以旅遊為名來到沖繩，但是否另有其他目的仍在深入釐清。

此案隨後移交給富見城警察局處理，警方於11月下旬正式以涉嫌違反《毒品管制法》（進口毒品罪）逮捕兩名嫌疑犯。警方表示，將持續調查兩人是否與跨國毒品運輸網絡有所關聯，以及是否涉及更大範圍的走私活動。目前兩名嫌疑人仍在檢方的調查程序中，那霸地方檢察廳將根據海關及警方提供的證據進一步決定後續的正式起訴內容。案件後續發展仍有待官方公布。

