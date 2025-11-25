「藏大麻」蜂蜜入境引關注！台中的公園挖出54張毒郵票 市值驚人

近期台灣海關連續攔截多起國際毒品走私案件，展現執法單位的高度警覺性。在桃園機場，一名拉脫維亞籍男子因行李箱夾藏4公斤海洛因而被查獲；台中海關則發現從美國進口的兩罐蜂蜜摻有大麻成分，刑事局追查後在台中公園挖出11處共54張「毒郵票」。這些案件顯示毒販使用多元管道走私毒品入境，而台灣執法單位持續加強邊境管制，有效阻斷國際毒品流入台灣。

兩罐藍色包裝透明罐蜂蜜產生懷疑，經檢驗後確認含有大麻成分。(圖／TVBS)

台中關務署對一批從美國進口的兩罐藍色包裝透明罐蜂蜜產生懷疑，經檢驗後確認含有大麻成分，總重量達1380公克，市值約200萬元。關務署沒有立即處理，而是通知刑事警察局中打在包裹領貨點埋伏，成功逮捕了前來領貨的22歲黃姓男子。

「藏大麻」蜂蜜入境引關注！台中公園挖出54張毒郵票，市值驚人。(圖／TVBS)

刑事警察在台中中科附近的公園草地進行搜索，挖出多個白色塑膠袋，裡面包著大麻郵票。經調查，執法人員一共在11處藏匿地點找到54張毒郵票，總計有2700格，每格市價1000元，1格就要價10萬元。黃姓男子向警方坦承，他負責領取包裹並埋在公園，再通知21歲林姓嫌犯取用或轉售，每次可獲得1萬5千元的「領包埋包費」，但他才賺了兩次就被逮捕。

共起獲11小包毒郵票，54張可供2700人次施用。(圖／TVBS)

刑事警察局偵六大隊第四隊長劉永畯表示，這次共起獲11小包毒郵票，54張可供2700人次施用。兩名嫌犯已依違反毒品危害防制條例罪嫌移送地檢署偵辦。

拉脫維亞男行李藏4公斤海洛因！(圖／TVBS)

託運行李有異狀，開箱查驗後，查獲海洛因毛重4.108公斤。(圖／TVBS)

另一起案件發生在台北關，執法人員於8月份執行土耳其航空TK124班機旅客託運行李X光檢查時，發現一名拉脫維亞籍男子的託運行李有異狀。開箱查驗後，查獲海洛因毛重4.108公斤。刑事警察大隊偵三隊長張驄瀧指出，販毒集團以走私寶石名義招待成員到台灣渡假，現場給予美金200元旅費，並承諾事成後給予美金1000元報酬。這名拉脫維亞籍男子假借來台渡假實則運毒，已被台灣警方送辦。

運輸第一級毒品可處死刑或無期徒刑。(圖／TVBS)

執法單位提醒，運輸第一級毒品可處死刑或無期徒刑，併科台幣3000萬元以下罰金。若有戒毒需求，可撥打戒毒專線0800-770-885尋求協助。

