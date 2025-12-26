藏彩蛋! 周董平安夜摟昆凌放閃 背景驚見"畢卡索名畫"

生活中心／綜合報導

天王周杰倫日前平安夜，和妻子昆凌拍下甜蜜合照，但照片中出現一幅畫作，被眼尖網友們發現，是畢卡索的"耶誕老人"。而且這幅畫的拍賣價格大約是新台幣440萬元，被稱作是最貴的紙上耶誕老人。不過其實周杰倫收藏畢卡索畫作，已經不是"不能說的秘密"。

耶誕節前夕，對著小女兒彈鋼琴，眼神滿是寵溺，被粉絲說是最美畫面，天王周杰倫，平安夜當天則是PO出和妻子昆凌的甜蜜合照。雙手把昆凌摟在胸前，夫妻倆在耶誕樹前幸福拍照，但右邊這幅耶誕老人的畫作，眼尖網友們就發現，這幅畫來頭可不小。而周杰倫自己也寫下，平安夜這天，畢卡索畫了聖誕老公公，五顏六色的花朵，讓祝幅繽紛了整個世界。

天王周杰倫平安夜貼出和妻子昆凌合照，眼尖網友發現旁邊畫作出自畢卡索。（圖／周杰倫IG）

用孩子視角，畫出揹著禮物的耶誕老人。這幅畫就是畢卡索在1959年平安夜畫下的，2018年底，在佳士得拍賣會賣出價格是13萬7500美金，也就是大約440萬台幣，被稱作是最貴的"紙上耶誕老人"。不過，周杰倫喜歡畢卡索的作品，早已不是"不能說的秘密"。

周杰倫經常在社群平台上PO出畢卡索畫作。（圖／周杰倫IG）

南韓天王GD權志龍今年七月來台開唱，忙碌之餘還到周杰倫豪宅作客，兩人手拿酒杯，在一幅畫前合影，而這畫作也出自畢卡索，拍賣價格從2.3億台幣到5.8億元不等。或許這畢卡索畫作，是周杰倫送給自己的耶誕禮物，不過也讓網友好奇，周杰倫到底收藏了多少。藝人昆凌（09.23）：「很幸運的人，我們要回饋更多給社會，日常都好好的，就是我覺得最幸福的一件事情。」看來這天王稱號不只在於音樂。

















