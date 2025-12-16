藏殲敵密碼！陸軍2026年桌曆展現新世代軍武新銳劍指共軍「東部戰區」

陸軍2026年新年度桌曆設計，展現海馬士多管火箭系統等最新武器，呈現多元樣貌，並以12個「守護」主題為主軸，強調新陸軍透過新思維，貼近每一個族群。陸軍司令部



2025年最後2週倒數，軍武迷們迎向2026年的年曆準備好了沒？陸軍司令部今天（12/16）公布新版形象桌曆，展現最新成軍的M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統與Altius 600M攻擊型無人機等新世代戰力，同時象徵陸軍司令部80週年的數字意象，在同一畫面中傳遞戰力持續精進、守護承諾不變之信念。而在桌曆中也藏有「殲敵密碼」，劍指中共「東部戰區」共軍。

陸軍司令部指出，新年度以「80年不變的守護」為主軸，推出「民國115年度形象桌曆」。全冊以12個「守護」主題貫穿全年，桌曆封面以「不變的守護」主題標語為視覺核心。

陸軍司令部表示，民國115年度（2026年）陸軍桌曆在設計上不採單一風格，而是呈現多元樣貌，並以12個「守護」主題為主軸，強調新陸軍透過新思維，貼近每一個族群。1月運用「寫實構圖」，將崑崙樓與懸掛國旗飛越城市的CH-47SD納入同一視角，連結指揮中樞與城市日常，具體詮釋「忠誠守護」。

陸軍指出，桌曆中的2、9月分別以春節團聚與棒球主場為情境，2月運用「復古溫暖風」結合前線哨所與年節意象，傳達「你的團圓我來守護」；9月則以「廣角運鏡手法」捕捉UH-60M黑鷹直升機TEAM ARMY塗裝與官兵在棒球場展護國旗的畫面，凸顯「守護主場」，呼應捍衛臺澎金馬的信念。

而在3、4月份則透過「圖層合成」與「手繪插畫」兩種手法，一張聚焦工兵清淤、化學兵防疫及救災官兵在泥濘中席地休息與用餐的身影，凸顯「不怕苦的守護」；另一張描繪CM-34裝步戰鬥車穿梭田間，點出「顧田水」主題，彰顯部隊戮力戰訓本務與民眾安定生活緊密相連。

陸軍也表示，5、8月的「海報風」與「軍事攝影風」相互呼應，前者讓M1A2T與CM-11戰車同框，象徵主戰裝備「守護傳承」的世代交替；後者抓取海馬士多管火箭系統與M1A2T實彈射擊瞬間，凸顯遠程打擊與重裝火力所代表的新戰力。

到了6、7月則採取收斂畫面元素。陸軍說明，6月以「極簡風」聚焦清晨光影與傘花綻放，點出「守護自由的晨光」意象；7月則以「低調內斂風」聚焦女性狙擊手隱蔽警戒的神情，延伸「無聲守護」主題，對映出空中與地面兩種不同型態的專注與穩定。

在陸軍也表示，10、11、12月分別運用「紀實手法」、「類運動攝影」與「科技風」收束全冊，從「陸勝」實兵實裝訓練，到K85成功艇巡弋與蛙兵武裝泅渡的海上畫面，再到刺針、復仇者與陸射劍二等防空火網與臺澎金馬防空圖同框，多角度展現陸、海、空整體防護樣貌，凸顯「全方位守護」意涵。

陸軍進一步表示，2026年陸軍桌曆中，最大的視覺亮點在於雲與水的運用，一方面以雲層勾勒若隱若現的戰車輪廓，讓戰備意象輕巧隱身天際線；另一方面透過水田倒影映出聚落景致，增添一層由水面延伸開展的空間感，成為本年度桌曆最具辨識度的雙重意象。

陸軍司令部指出，回顧過去，陸軍在戰備整備、部隊訓練及災害防救等任務上努力不懈、精益求精，無論是在美麗寶島上扎實演訓，或在災害現場投入救援，均以守護國人及國家安全為共同目標。陸軍司令部強調，未來將持續調整進化作戰思維與用兵理念，務實推動實戰化訓練，以抗衡嚴峻的敵情威脅，用「不變的守護」捍衛國家主權與民主自由，讓國人放心生活、安心向前。

