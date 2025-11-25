藏母屍3年詐領191萬！56歲男「假扮媽媽」還辦新身分證 2特徵慘露餡

56歲男假扮亡母詐領191萬福利金，母親遭藏屍長達3年。圖／翻攝自《New York Post》

義大利一名失業的56歲男子，在82歲母親過世後沒有向警方通報，竟趁機假扮成母親，3年內詐領了房產、福利金，預計每年能拿到191萬元。最終一名政府官員識破男子身分，並通報警方到家中搜查，發現男子母親已成乾屍。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，一名56歲失業男子，在82歲的母親達洛格里奧（Graziella Dall’Oglio）死後，把屍體放進睡袋，藏進家中的洗衣房內，接著更扮起女裝，假冒母親身分，3年內盜領數千歐元的福利金，甚至塗上口紅、粉底，到曼圖阿（Mantova）郊區政府辦事處，替母親重辦一張新的身分證。

據當地媒體報導，男子一共竊取母親3套房產與福利金，估計每年能淨賺6.1萬美元（大約191萬元新台幣）。

男子的伎倆最終還是被當地政府僱員識破，全因他的「男性化」的低沉聲音，以及粗壯脖子，該名員工也通知相關部門，比對完照片後，才真正確認男子冒用母親身分長達數年。

56歲男假扮亡母詐領183萬福利金，母親遭藏屍長達3年。圖／翻攝自《New York Post》

警方指出，後續徵求男子同意後，到家中進行搜查，果真發現了達洛格里奧的屍體，真正死因仍有待進一步調查釐清，男子則因涉嫌非法藏匿屍體，以及詐取福利金正在接受調查。

博爾戈維吉利奧（Borgo Virgilio）市長阿波爾蒂（Francesco Aporti）表示，達洛格里奧可能是自然死亡，不過一切要等到屍檢報告出爐才能確定，該起案件讓人感到離奇，也讓人感到悲傷。



