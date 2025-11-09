南部中心／綜合報導

高雄警方深夜巡邏，發現路旁一部違停轎車，車上兩名男子形跡很可疑，現場還散發毒品氣味，員警上前盤查，沒想到駕駛衝撞警車逃逸，員警朝車輪連開6槍，但還是被他給逃跑，警方很快鎖定嫌犯身分，在台南逮到人，也在車上搜出毒品。

藏毒! 高雄違停車拒檢撞警車"警連轟6槍" 嫌犯台南落網

男子拒檢逃逸，衝撞警車，員警朝他的車輪連開了6槍。（圖／翻攝畫面）

轎車凌晨違停在路旁，車上兩名男子形跡可疑，員警上前盤查，沒想到，駕駛立刻發動車子。副駕駛座的男子先乖乖下了車，但駕駛就是不配合，員警拔槍喝斥，下一秒，他油門一踩。男子撞開警車，員警追上前，朝車輪連開6槍，但還是被他給逃走，留下副駕駛座的17歲男子，被警方當場逮捕。事發在高雄新興區明星街與南台路口，員警巡邏時，發現一部轎車違停，現場散發濃厚毒品氣味，員警要車上兩名男子下車，沒想到駕駛竟然丟包朋友，加速逃逸，過程中撞壞警車，車門凹了一個大洞，員警左手臂也受傷，縫了好幾針。附近民眾：「他們開車撞警察要逃跑，我太太有聽到砰砰的聲音。」附近民眾：「我不敢出來我怕會被波及到啊，因為不曉得是歹徒互相打還是怎麼樣。」

廣告 廣告

藏毒! 高雄違停車拒檢撞警車"警連轟6槍" 嫌犯台南落網

警車被衝撞，車門嚴重凹陷。（圖／翻攝畫面）

嫌犯大膽撞警察，警方透過科技偵查，很快跨區到台南永康逮捕嫌犯。逃沒逃多久，被警方逮捕，車上果然查出毒品愷他命。新興分局副分局長黃昭偉：「9日上午11時35分，於台南永康區成功緝捕日前在新興區拒檢逃逸之黃姓嫌犯，全案訊後依公共危險罪等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。」兩名男子都被依法送辦，只是大半夜坐在車上，到底在做什麼，是不是毒品交易，還要釐清。

原文出處：藏毒! 高雄違停車拒檢撞警車"警連轟6槍" 嫌犯台南落網

更多民視新聞報導

男撿走「陌生女」載摩鐵逞慾！達和解「仍判囚」原因曝

花蓮通緝犯持刀襲警劫車逃逸 北上躲藏3天「外出覓食」遭逮

新莊小客車失控翻覆撞3車 駕駛一度受困送醫

