藏民宅2度被抓還不怕！他再租店面「辦德撲比賽」 警逮23人扣賭金

【記者曾佳俊／新北報導】去年在新北市雙和地區民宅私設賭場被警方查獲的林姓男子，由於獲利空間巨大，仍不知悔改又在當地另起爐灶，此次佯裝成德州撲克協會名義網路攬客，更大膽直接租用店面「聚賭」，永和警分局掌握相關情資後，前晚持搜索票上門查緝，當場逮捕林嫌、荷官、工作人員及賭客共23人，查扣賭資12萬餘元，詢後移送偵辦。

經警方長期蒐證，確認賭場運作模式及人員進出情形後，報請新北地檢署指揮偵辦，並於1月30日晚間9時許，持搜索票前往永和區中正路一帶查緝，動員警力30人執行搜索行動，當場查獲賭場負責人林嫌（34歲）、荷官及工作人員共5人，另有賭客17人，共計23人到案。

警方調查，林嫌於去年4月、6月間曾在中、永和地區租用民宅經營德州撲克賭場，2度遭警方查獲後，仍於同年12月初改以協會名義另起爐灶，租用店面經營賭博行為。

而該賭場以每局收取報名費新臺幣1,200元方式運作，其中200元作為抽頭費用，其餘作為賭局獎金，具備營利性質。

現場警方查扣賭資新臺幣12萬5,000餘元、賭博用籌碼、撲克牌、帳冊及監視設備等相關證物。全案警詢後，依涉嫌賭博罪嫌，將林嫌、荷官、工作人員及賭客等23人，移送新北地檢署偵辦。

永和警分局強調，對於假借合法名義從事非法賭博行為，警方將持續強力掃蕩，呼籲民眾切勿以身試法，警方也將持續溯源追查，展現維護治安、淨化社會環境的決心。

為了吸客，林嫌找來穿著清涼的女荷官發牌。翻攝畫面

現場查扣賭資新臺幣12萬5,000餘元、賭博用籌碼、撲克牌、帳冊及監視設備等相關證物。翻攝畫面

