藏犯罪祕辛？張文筆電硬碟數碼加密 關鍵黑盒子有望破解？

論壇中心／董思旻報導

檢警持續追查隨機殺人案嫌犯張文的相關紀錄，媒體報導在租屋處發現被殺毀的筆電，硬碟雖完好但因有數位加密，專案小組向原廠求助也碰壁，只能用暴力破解嘗試解開，以釐清張文的犯案計畫與動機。

據了解，張文使用的是華碩推出的頂級競電筆電，不只要價不斐，固態硬碟採微軟預設的「BitLocker」數位加密，需要輸入一組48字元的數字密碼，刑事局求助無門後，決定用土法煉鋼的方式破解，另外做案用的平板電腦，警方也委由業者請美國廠商破解中。

廣告 廣告

對此，政治評論員吳靜怡在《台灣最前線》節目中分析，這顆硬碟專屬的48碼很難破解，必須要10的48次方，恐怕連超級電腦都算不出來。但警方有仍有兩方向可追查，48碼應該有公式可算出，或者張嫌在別處有備份紀錄密碼，這樣會比暴力破壞的方式還來得實際。

原文出處：犯罪計畫祕辛快曝光？張文筆電硬碟數碼加密 關鍵黑盒子「這方法」有解？

更多民視新聞報導

張文金流「靠這人」領82萬！「父母背景不簡單」家世被起底

四叉貓曝張文「燒掉筆電」價格 1關鍵他喊：受指使可能低

「我兒子犯下滔天大罪」 張文父親鞠躬、下跪、道歉

