藏王溫泉滑雪場：泡溫泉賞樹冰，滑雪清單的前3名！
藏王溫泉滑雪場 位於日本山形縣，是日本最大、最具代表性的滑雪度假區之一，也是我們幾乎年年去的滑雪場！最著名的特色莫過於冬季形成的天然奇觀「樹冰」，巨大的雪覆蓋針葉樹林形成超現實的景致，使滑雪場同時成為熱門觀光景點。滑雪場規模龐大，擁有眾多纜車和吊椅（近30條），以及變化豐富、總長度可觀的雪道，最長雪道達10公里，能滿足滑雪者長時間探索與滑行的樂趣。
交通方式
前往滑雪場主要可從兩個交通樞紐出發：
從山形站出發：於山形站東口巴士站搭乘山交巴士，約40分鐘車程即可直達藏王溫泉巴士總站，單程車資為1200日圓。
從仙台站出發：於仙台站東口搭乘預約制的高速巴士（76番），車程約1小時25分鐘，單程車資2500日圓。此班次往返各僅一班，需注意時間。
抵達藏王溫泉巴士站後，步行約10分鐘即可到達主要的滑雪中心區（如上之台區域）。若計畫多日滑雪，建議直接入住藏王溫泉區的飯店，可節省通勤時間與交通成本。
滑雪票（纜車券）購買
滑雪場提供一日券、多日券及適合初學者的點數券。建議提前透過線上平台購買早鳥票，價格通常比現場購票優惠，且可直接在滑雪中心的取票機憑QRcode領取實體感應卡，省去排隊時間並可刷卡付款。
雪道與場地介紹
滑雪場面積廣闊，分為上之台、中央、樹冰高原、橫倉等多個區域，適合所有程度的滑雪者。
初學者：推薦在上之台站（吊椅5、7、8旁）、溫泉站（吊椅31）或中央區的平緩雪道練習。中央區因餐廳「三五郎小屋」而非常熱門。
進階與高階者：可挑戰長距離的紅線雪道，如「高島滑雪道」（約3公里），或前往橫倉區著名的陡峭黑線「橫倉之壁」。廣大的雪域適合盡情探索與高速滑行。
前往山頂樹冰區：想滑雪欣賞樹冰，可從「上之台站」搭乘4號纜車，經多次轉乘吊椅（如33號、12號、17號），最後在「樹冰高原站」換乘2號大纜車抵達「地藏山頂站」。初次前往可能因路線複雜耗時較長（約需3小時），熟悉後可縮短至40分鐘左右。山頂天氣變化劇烈，風大嚴寒，務必做好萬全保暖。
獨特體驗與注意事項
樹冰觀賞：不滑雪的遊客也可購買纜車票上山觀賞樹冰。每年冬季晚間會舉辦「樹冰點燈」活動，並有搭乘壓雪車的「樹冰幻想迴廊」行程，需提前預約。
雙板滑雪優勢：由於場地廣大，連接各區域的部分平緩路段較多，對於單板滑雪者（Snowboarder）可能需要脫板行走，因此整體環境對雙板滑雪者（Skier）相對更為友善便利。
教課程：滑雪場官方認證多家滑雪學校。自2025年8月起，場方實施「外國人滑雪學校許可制度」，預約私人教練時務必確認其是否具有該雪場核可的教學資格，以保障自身權益。
裝備租借：溫泉街上有多家雪具店，例如位於上之台纜車站對面的雪具出租店是我們租雪具的首選。建議可事先查詢店家評價與優惠券。
藏王溫泉滑雪場以其結合世界級樹冰奇景與多元遼闊的滑雪地形而聞名。雖然近期日本旅遊成本上升，但其獨特的自然景觀與大型雪場的豐富體驗，仍使其成為極具價值的滑雪目的地。
無論是初學者練習、進階者暢滑，還是家庭遊客欣賞樹冰，藏王溫泉滑雪場都能提供難忘的冬季體驗。規劃行程時，建議提前預訂交通、住宿與雪票，並留意山頂的嚴苛氣候條件，山頂刮大風、大白天氣溫零下十度以下很常見！記得穿保暖一點，不要露出任何一點皮膚。
雪場資訊：
藏王溫泉滑雪場
+81 023-694-9617
山形市蔵王温泉土合709−1 (蔵王索道協会)
