藏私房錢鬧笑話 馬國賢曝寵妻財務分配：大事都能化小事

馬國賢劇中是個暖男公公也是位好老公。（圖／台視）

馬國賢在《寶島西米樂 守護》中飾演布莊老闆「木成」，以溫潤和善的形象深植人心，劇中他面對強勢老婆，處處為媳婦著想，被網友封為「暖男公公」。馬國賢坦言非常喜歡角色樂天的個性，更稱讚木成實踐了「家和萬事興」。他幽默自嘲：「木成在戲裡不跟老婆吵架，這是我追求的目標，但現實中我大概只能做到他的一半！」

而劇中木成為藏私房錢，鬧出不少笑料，對此馬國賢直喊：「我真的不能理解為什麼要藏私房錢！」他推測角色或許是和太太共同創業，財務才由老婆處理。至於現實生活，馬國賢透露夫妻倆財務各自管理：「家中主要開支跟大事我處理，其他由老婆負責。但通常家中大事都能化做小事，所以我只要負責主要開支就好！」

馬國賢（左）和陳婉婷在劇中常有逗趣演出。（圖／台視）

戲裡木成曾親自下廚為媳婦補身，卻因廚藝不佳被兒子虧「料理有毒」。馬國賢透露私下其實也會下廚，但目前老婆堅持掌廚，他也發揮暖男本色表示：「我給予支持及鼓勵就對了。」談及與角色的差異，他認為木成感性、自己理性，但他也深刻體會到：「如果能多一分感性，能更滋潤夫妻生活品質，這是我要跟木成學習的地方。」

