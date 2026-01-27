藏身偏僻山區 天九牌職業賭場遭大溪分局一舉瓦解

賭場暗夜現形 警方查扣逾11萬元賭資。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】農曆春節將近，為淨化治安、遏止賭博歪風，大溪分局日前接獲賭博情資，經多日縝密蒐證與跟監後，報請桃園地檢署指揮偵辦，並核發搜索票。警方於1月26日凌晨2時，會同警察局督察室及保安警察大隊組成專案小組，動員優勢警力，深夜摸黑前往大溪區美和路偏僻山區一處建物攻堅，一舉破獲天九牌職業大賭場。

警方在現場查獲賭場負責人詹男及賭客黃男等共43人，合計44人到案，並查扣天九牌1副、籌碼2,970張、名牌夾38個、骰子、牌尺、點鈔機等賭具，以及抽頭金4萬2,100元與賭資現金6萬8,400元，合計查扣現金新臺幣11萬500元。全案調查後，警方依刑法賭博罪將詹男移送桃園地檢署偵辦，其餘賭客則依違反社會秩序維護法裁處。

大溪分局表示，職業賭場易衍生暴力討債、詐騙等治安問題，警方對不法賭博行為採取零容忍態度，春節前將持續強化查緝賭博、毒品及暴力犯罪，確保治安平穩，讓市民安心、平安過好年。(圖/警方提供)