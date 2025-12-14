藏身大樹「墓仔埔」廢寮煉毒 警攻堅驚見40萬包「喵喵」原料 3嫌見警嚇傻

高雄警方破獲一處製毒工廠，查獲俗稱「喵喵」3級毒品卡西酮成品47公斤、半成品300公斤等毒品。讀者提供

高雄市破獲一起市價破億元的新興毒品「喵喵」（卡西酮）製造基地，它位處大樹區一處緊鄰墓仔埔的廢棄工寮內，警方昨（13日）見時機成熟，派出機車先鋒部隊，率先穿越艱難的山區道路，直搗毒窟核心。現場查獲47公斤成品、300公斤半成品，若以毒咖啡包每包約含有0.2公克卡西酮的劑量換算，將可製出40萬包「毒咖啡包」黑市總市值恐突破新台幣一億元。

當警方衝入這座散發著化學氣味工寮時，逮捕40歲辛姓主嫌及兩名約27歲共犯李姓男子及顏姓男子，3人對犯行坦承不諱。警詢後，全案將依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。專案小組也將持續追查隱藏在幕後，提供原料的上游集團，力求將販毒網絡連根拔起。

警方破獲大樹區廢棄工寮的製毒工廠，警方衝入3嫌剛好中場休息。讀者提供

警方指出，該製毒集團鎖定這處偏僻工寮作為製造俗稱「喵喵」（卡西酮）三級毒品的秘密基地。由於工寮地處偏遠山區，山路蜿蜒如羊腸小徑，工寮後方更是死路，嫌犯以為可以高枕無憂。

專案小組經縝密蒐證並掌握時機，於昨天下午展開雷霆收網行動。為求突襲成功，員警甚至派出機車「先鋒部隊」先行抵達現場。令人震驚的是，警方衝入工寮時，年約40歲的辛姓主嫌與27歲的李姓、顏姓共犯，三人竟然剛好正在「中場休息」。他們當時正放鬆地坐在椅子上聊天，沒想到員警突然現身，當場嚇到傻眼，完全來不及落跑，立刻被優勢警力壓制在地就逮。

警方表示，這個集團雖然才剛進入工寮短短兩天，但製毒能力驚人，現場共查扣俗稱「喵喵」的卡西酮成品逾47公斤、半成品更高達300公斤。警方估計，若以一般毒咖啡包約有0.2公克卡西酮成分計算，這些原料可製造出高達約40萬包毒咖啡包。這批毒品的市值初估已破億元新台幣。

俗稱「喵喵」3級毒品卡西酮成品47公斤、半成品300公斤，可製成40萬包咖啡包銷售。讀者提供

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



