藏身梨泰院的隱世酒吧，由DEEF打造月光般柔和的私密空間

位於韓國首爾梨泰院一處隱匿於繁華之中的靜謐角落，隱藏了一間名為 Horongbul Liquor Bar的 酒吧，由當地建築事務所 DEEF 操刀設計。

Horongbul Liquor Bar坐落於主街旁的一道斜坡下，地理位置低調卻充滿故事感。設計團隊以「鬧中取靜」為核心構思，透過光影、材質與色彩的精準運用，營造出如夜色般溫柔沉靜的氛圍，成為首爾夜生活中極具個性的設計據點。

外觀設計靈感來自一盞壁燈。那盞燈的柔光宛如月色，啟發了整體空間的氣韻。酒吧外牆採用深色調塗裝，形成夜空般的深邃背景，而兩扇窗戶透出的微光與壁燈光暈自然交融，為街頭增添一抹細膩的光影層次。入口以厚重結構鋪陳出神祕感，在進入室內前，賓客已能感受到氛圍的轉換。

廣告 廣告

材質細節亦展現了設計師對比例與氣氛的精準拿捏。招牌選用耐候鋼材質，大門則以赤陶色塗料處理，其明亮的色澤既呼應傳統陶土的溫潤，也象徵韓國傳統釀酒文化的精神。黑與赤陶兩種色調延伸至室內的天花與牆面，建立內外連貫的視覺節奏。

進入空間深處，赤陶色漸次渲染開來，與磚瓦材質相互襯托，營造出溫暖而厚重的氛圍。牆面上規劃的孔洞不僅富有節奏感，透出的柔光更如星點閃爍，緩解了低天花結構帶來的壓迫感。整體設計以光影調度與材質搭配，打造出既沉穩又具層次的酒吧體驗。

[gallery ids="123462,123458,123461,123459,123460,123456"]

想知道更多關於 #家居改造 #室內設計 #空間運用 資訊，記得追蹤【HomeJournal美好家居】