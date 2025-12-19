藏身社區大樓 製毒集團遭訴

製毒廠藏身台中社區大樓，刑事警察局中部打擊犯罪中心19日表示，販毒集團李姓主嫌不僅利用知名漫畫航海王、電玩馬力歐、IP泡泡瑪特等包裝製作毒咖啡包外，還以抽成名義驅使2名少年運毒，警方今年6月上門查扣1448包毒咖啡包等，初估市值100萬元。全案移送台中地檢署，檢方近日依違反《毒品危害防制條例》製造、運輸、販賣第三級毒品起訴。

刑事局偵六大隊第六隊長詹明佳說，接獲情資有製毒集團駐點在台中市某處社區大樓，隨即報請台中地檢署端股檢察官高靖智指揮偵辦，經查發現38歲李嫌一家在大里區承租家庭式房間，執行搜索當下，可見門外張貼春聯等，一眼望去就是一般民宅，未料卻有毒蟲在此製作毒咖啡包。

廣告 廣告

詹明佳說明，有《毒品藥事法》、偽證前科的李嫌，從去年12月底開始從事販毒牟利，除獨自在房內製作毒咖啡包外，也擔任對外販毒聯繫窗口，與買家達成共識後，便以抽成名義驅使2名少年協助運送毒品，出一次貨可抽500元至1000元不等，專案小組6月在逮捕李嫌後，隨後也拘提2名少年到案說明。

詹明佳表示，專案小組在李嫌房內搜出大量毒品及製毒工具，當場查扣毒咖啡包1448包、製毒原料卡西酮2盒、愷他命2包、依托咪酯菸彈2個、K菸12根、半成品咖啡包303包、封膜機及磅秤等大批贓證物，其中毒咖啡包初估市值100萬元。

詹明佳說，全案將依涉及《毒品危害防制條例》移送地檢署，檢方近日偵結，3人被依製造、販賣第三級毒品罪起訴，將可處7年以上有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。