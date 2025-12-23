藏身「道奇大嫂團」不是她！丹羽仁希早切了山本由伸 沉默理由曝光

山本由伸（左圖）與丹羽仁希被爆料早在年初就已分手。翻攝X@4869_harutoathl、翻攝IG@__niki22

日美混血辣模丹羽仁希（Niki）先前被爆料，與洛杉磯道奇道王牌投手山本由伸婚期不遠，不料日媒《女性SEVEN》今（23日）報導，兩人早在今年初就和平分手，雙方傳出好事近時，不願多提的原因也曝光。

回顧山本由伸與丹羽仁希爆出緋聞，是在2024年11月兩人被直擊在洛杉磯的「羅迪歐大道」逛街，不過今年過後就再也沒有傳出約會新消息，直到11月世界大賽結束後，山本由伸榮獲MVP，當地記者在IG公開了一段道奇隊球員家屬、相關人員的畫面，因為出現一名戴著鴨舌帽的長髮正妹，神似丹羽仁希，引發網友猜測丹羽仁希隱身「道奇大嫂團」。

被指出藏身道奇親友團及大嫂團的女子，原來不是丹羽仁希。翻攝IG＠marionbcla

《女性SEVEN》今才踢爆，其實那位女子另有其人，「丹羽仁希在世界大賽期間根本沒有去美國，兩人關係早在2025年初就已結束。之所以沒有否認交往，是因為他們本來就沒有正式承認過戀情，出面說『已經分手』才顯得奇怪。」順帶解釋當時未否認的原因，報導也強調雙方仍是朋友。

丹羽仁希曾與山下智久爆緋聞

丹羽仁希在時尚及綜藝圈都很活躍。翻攝IG@__niki22

今年29歲的丹羽仁希，出生於兵庫，擁有日美混血深邃五官的她，2014年起活躍於各大雜誌與節目，2016年加入戀愛實境秀《雙層公寓：夏威夷篇》，更曾連續3年入選TC Candler「全球百大最美臉孔」，2024年10月則推出第三本寫真集《slow motion》，深受精品品牌寵愛，從時尚到綜藝都有涉略。

螢幕下的她，曾是山下智久的緋聞女友，2018年2月曾被直擊兩人密遊夏威夷，因為兩人都愛衝浪，加上山下熱衷學英文，兩人一拍即合；她也曾與新田真劍佑、山田孝之一同出現在沖繩派對，花邊新聞不斷。



