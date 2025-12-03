藏金閣拿下環教設施場所評鑑優良

藏金閣的保麗龍網再利用活動深受大小朋友喜愛。 （環保局提供）

記者林怡孜∕台南報導

台南環境教育推動再度傳來好消息。環保局旗下的「環保教育園區—藏金閣」在今年接受環境部「環境教育機構及設施場所評鑑」時，從全國三十四處參評單位中脫穎而出，拿下一一四年度「優良」評等，為台南的環境教育成績再添一樁亮點。

台南目前共有廿六處通過環境教育設施場所認證，今年共有四處參加評鑑，包含環保教育園區、曾文水庫，以及首次參加的長榮大學國際珍古德根與芽生態教育中心、牛埔泥岩水土保持教學園區，全部順利取得合格評鑑。市府表示，各場域皆以不同主題與特色設計戶外學習活動，讓民眾能以更直觀的方式理解環境永續。

藏金閣園區是國內少見由閒置建築再利用打造的環境教育基地。園區長年開設豐富的環教課程，主題從資源回收、廢棄物再生到生活循環小技巧，例如玻璃砂水耕、再生皂ＤＩＹ、廚餘堆肥、廢保麗龍網套改造等，具實作性的活動廣受家庭與學校團體歡迎，年參與人次超過七百人。

市長黃偉哲表示，藏金閣師傅透過巧手修復舊家具，展現循環再生的精神；而園區多元的環境體驗活動，也讓市民能輕鬆把永續行動融入生活。他鼓勵市民多利用這一處兼具歷史與環教功能的場域。

環保局代理局長許仁澤指出，這次獲獎象徵著專業團隊多年努力的成果。未來環保局將持續豐富課程內容，並與更多學校、社區串聯，讓環境教育真正走進日常，讓循環理念更普及、更貼近民眾的生活。