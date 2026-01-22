藏金閣新春新品特賣 「馬尚優惠」廿四日登場

藏金閣以回收木料再製的循環家具新品亮相，兼具實用性與環保理念。（環保局提供）

記者林怡孜／台南報導

農曆新年前夕，台南市政府環保局將於一月廿四日上午，在藏金閣一館舉辦新春拍賣活動，除既有再生家具拍賣外，特別規劃「新品特賣專區」，一次推出多款全新完成的循環創意商品，讓民眾年節採購兼顧實用、設計感與環保理念。

環保局指出，本次新品皆以回收木料與紡織邊角料再設計製作，為近期完成的全新作品，品項包含牛皮貝殼包、童玩沙包袋、八角隔熱墊與杯墊、鳳凰花提袋及行動電源套等，結合復古花布、素色拼接與印花再製風格，適合日常使用與年節送禮。其中童玩沙包袋內含六顆小沙包，適合親子互動；行動電源套兼具保護與攜帶便利性；杯墊與布製小物則以趣味圖樣展現再生素材的實用價值。全系列商品皆為限量販售。

藏金閣拍賣多款再生家具，提供民眾質感與永續兼顧的選擇。（環保局提供）

環保局長許仁澤表示，活動當日同步推出「藏金『馬』尚優惠」，凡購買指定新品，或攜帶過往於藏金閣購買的商品回娘家(非當日購買)，即可享有半價加購指定暢銷小物的優惠，實際優惠內容以現場公告為準。除新品特賣外，現場也設有再生家具與二手腳踏車拍賣；戶外平價家具區至二月十三日前推出「買一送一」。另有知足藏樂二手免廢市集及闖關活動，民眾完成任務可獲得金幣，用於市集兌換或以物換物，促進物品延續使用。

活動同時結合「舊鞋救命」快閃募集、免費借用廚餘堆肥桶及指定回收物兌換回饋品等多元環保行動。當日下午於藏金閣二館還有故事屋活動，邀請親子一同參與，透過故事認識碳循環與永續生活概念。