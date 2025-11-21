藏金閣22日拍賣日 二手好物與公益活動一次到位

藏金閣拍賣日有多款質感二手家具，歡迎民眾前來挖寶。（環保局提供）

記者林怡孜／台南報導

台南市環保局將於十一月廿二日上午八時在藏金閣一館舉行拍賣日活動，本次精選多款質感二手家具，包括斗櫃、茶几椅組、檜木鞋櫃等，皆經專業師傅整理、保存良好，價格親民、耐用實惠，邀請民眾一起用行動支持循環再利用，讓物品延續價值。

活動同步推出「知足藏樂二手免廢市集」，鼓勵民眾攜帶家中仍堪用的物品交換分享，讓物件的故事在不同家庭之間延續流動；現場也舉辦「舊鞋救命」快閃募集行動，歡迎市民捐贈尚可穿著的平底包鞋（不限男女童），共同協助非洲孩童避免沙蚤感染。

二手家具經專業整修後再利用，支持惜物精神。（環保局提供）

環保局長許仁澤表示，本次活動內容豐富多元，不僅有拍賣、市集與公益募集，現場「維修咖啡館」也提供免費小家電維修服務（限十名，需事前報名）；此外，只要攜帶指定回收物，即可兌換環保局以生廚餘製成的「尚好肥」，每人限領十包。當日下午亦邀請民眾前往藏金閣 2 館「金翱共故事屋」聽環保故事，讓感恩季節添上一份暖心與綠意。