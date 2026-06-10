「藏鏡人老師」獻聲數學課 學生驚呼：是小哲市長

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南市教育局與均一平台教育基金會今日在忠義國小武德殿舉辦「台南AI教科書－數學講義試辦計劃」成果發表。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市參加英國國際食品飲料展，竟也能變成數學題。南市政府與均一平台教育基金會今(10)日在忠義國小武德殿舉辦「台南AI教科書－數學講義試辦計劃」成果發表，最讓學生驚喜的是，在教學影片裡出現的「藏鏡人老師」，竟然就是市長黃偉哲本人。

黃偉哲日前特地為新營國小教師團隊製作的高年級數學影片獻聲配音，用實際行動力挺數位教育，不少學生直呼「超酷」，沒想到市長竟然偷偷在影片裡陪大家上課。

今天由老師帶著6年級學生現場示範差異化教學及AI筆記本應用，展現科技如何成為課堂上的神隊友，負責開發教材的新營國小主任莊蕙元表示，團隊當初編寫分層講義與拍攝影片，就是希望替需要幫助的孩子搭起穩固的學習鷹架，目前這套教材已免費開放全國使用，累積超過13萬人次觀看，而台南學生觀看量更占均一平台全站5成。

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忠義國小老師佘春樺也分享，有了平板和AI輔助後，過去害怕數學、不敢開口的學生開始願意主動發問，學習氣氛明顯改變。

黃偉哲表示，未來4年市府還將投入22億元建構智慧學習網，希望不論是在市區還是偏鄉、海邊的孩子，都能享有同樣優質的學習資源。教育局長鄭新輝表示，台南首創的國小高年級數學講義試辦計畫，已有10所不同規模學校參與，透過線上線下融合教學模式，把數位工具變成老師的課堂助教。均一教育平台

台南市長黃偉哲出席發表會，打造智慧學習網推動教育數位平權。(記者洪瑞琴攝)

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