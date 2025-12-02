藏5年的復仇內幕！天道盟義子「押住角頭挑斷腳筋」畫面曝光

天道盟成員為了乾爹報仇，選擇在出殯同一天砍殺仇家。照片是案發的停車場，兩兇嫌留在原地自首。讀者提供



天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝病逝在1日出殯，靈柩車隊前往火葬場途中，同屬天道盟、綽號「黑狗」的賴姓男子（65歲）在台北市中華路一處停車場，遭兩名男子伏擊，雙腳腳筋遭挑斷，恐終生殘疾；誇張的是，兇嫌行兇後留在原地，撥打110報警自首，被萬華警分局員警逮捕。

挑「黑狗」賴男腳筋的兩名兇嫌徐姓男子（20歲）、王姓男子（25歲），其中，徐男是「寶勝」高寶勝的義子。調查指出，被稱為「南萬華教父」的天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝在五年前，曾遭賴男派人挑斷腳筋，雙方結下樑子。義子徐男落網後坦言，「一報還一報」，在義父出殯當天復仇。

廣告 廣告

萬華警分局1日下午13時48分接獲110報案：「民眾來電自首稱拿刀傷人，需警到場協助通知119派救護車。」轄區西門町派出所獲報後立即派員到場，現場發現賴男腿部刀傷，徐男、王男站立於旁，坦承為其所為，但稱等待律師到場才願陳述案情。

兩兇嫌尾隨傷者。讀者提供

警方立即依現行犯逮捕徐姓及王姓2名犯嫌，帶返偵辦，初步調查，被害人賴男自電梯走出至繳費機時，突遭王男噴辣椒水並環抱控制，隨後徐男持刀揮砍。本案報請台北地檢署檢察官蔡佳蒨指揮偵辦，依照刑法重傷害罪偵查。

照片是案發的停車場。讀者提供

更多太報報導

祈錦鈅才宣布離婚 ！黏貼小8歲鮮肉全被拍 新歡遭爆《原子少年》男星

TWICE攻蛋11:00開賣！看子瑜SOLO黃金區曝光 票價、座位表懶人包

凶殘復仇！天道盟角頭遭伏擊「雙腿腳筋挑斷」