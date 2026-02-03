藐視國會罪表決前夕 克林頓夫婦同意就愛潑斯坦案調查赴眾議院作證

[Getty Images]

前美國總統比爾・克林頓（Bill Clinton）及妻子、前國務卿希拉里・克林頓（Hilary Clinton），已同意在美國國會針對已故性犯罪者傑弗里・愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的調查中作證。

此舉發生在眾議院監督委員會即將投票決定是否對二人提出藐視國會刑事指控的前幾天。此前兩人拒絕出席聽證，並歷經數月僵持。

比爾・克林頓和愛潑斯坦曾相識，但他否認了解對方的性犯罪行為，並稱在二十多年前已與其斷絕往來。

目前尚不清楚詢問何時進行，但這將是自1983年傑拉德・福特（Gerald Ford）以來，首次有前美國總統向國會委員會作證。

由共和黨領導的眾議院監督委員會上月末已批准相關藐視國會的議案，部分民主黨議員亦投下贊成票。

週一晚間，比爾・克林頓的副幕僚長安吉爾·烏雷納（Angel Ureña） 在X平台發文確認克林頓夫婦將出席聽證。

他在回應監督委員會的貼文中寫道：「他們本著誠意談判，而你們並沒有。」

「他們已經在宣誓下告訴你們他們所知道的，但你們並不在乎。前總統和前國務卿仍會到場。他們期待建立一個適用於所有人的先例。」

克林頓夫婦表示，他們先前已向委員會提供宣誓聲明，並已提交了他們所知道的關於愛潑斯坦的「有限資訊」。

他們曾批評法律傳票「只不過是依照特朗普總統指示、試圖羞辱政治對手的伎倆」。

比爾・克林頓從未被愛潑斯坦性侵倖存者指控任何不當行為，並否認了解其性犯罪。

愛潑斯坦私人飛機的航班紀錄顯示，克林頓曾在2002和2003年搭乘四趟國際航班。

司法部遵循國會通過的法律，公開所有與這名已定罪的戀童癖者相關的調查資料，所釋出的紀錄中，也包含克林頓在愛潑斯坦莊園的照片。

其中一張拍到前總統在泳池中游泳，另一張則顯示他躺在類似熱水浴池的地方，雙手枕在頭後。

烏雷納在去年12月這些照片公布後曾回應表示，這些照片已是數十年前的事，而克林頓在愛潑斯坦犯罪曝光前就已停止與其往來。

克林頓夫婦上月致函眾議院監督委員會主席詹姆斯・科默（James Comer），批評他處理愛潑斯坦調查的方式。

信中寫道：「你作出的決策，以及你作為主席對愛潑斯坦調查設定的優先項目，都阻礙了對政府角色進行事實查明的進展。」

他們補充：「除了黨派政治之外，沒有任何合理解釋可以說明你正在做的事情。」

科默此前指出，針對克林頓夫婦的傳票是經兩黨投票批准，並指「沒有人能凌駕於法律之上」。

這名肯塔基州的共和黨人說：「我們與克林頓總統的法律團隊已溝通數月，一次又一次給予他們出席、指定日期的機會，而他們卻持續拖延、拖延、再拖延。」