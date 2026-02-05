藜饗鐵道海陸便當限定販售 重現臺灣鐵道記憶
記者古可絜／綜合報導
臺鐵公司攜手哈瑪星臺灣鐵道館，透過「鐵道上的美食對決」展覽，共同開發聯名「藜饗鐵道海陸便當」於2月6日至2月13日期間限定販售，帶領民眾從味覺角度認識臺灣鐵道飲食文化，並重現鐵道旅程中的飲食記憶。
該款便當採雙主菜，嚴選微辣烤雞腿排與炸花枝蝦排，象徵餐車料理的豐盛與講究，呈現鐵道飲食中精緻與儀式感的一面；其主食選用紅藜飯，加入臺鐵經典滷蛋及其他配菜搭配，傳承熟悉的臺鐵便當風味。
「藜饗鐵道海陸便當」每份售價新臺幣188元，將於2月6日至2月13日期間在高雄東六門販賣店、新左營販賣店、左營高鐵販賣店、臺南販賣店限定販售，數量有限，售完為止。臺鐵公司表示，期望透過展覽與聯名便當的結合，讓民眾在走進鐵道歷史的同時，也能以味覺感受鐵道文化的日常風景。
臺鐵公司攜手哈瑪星臺灣鐵道館，透過「鐵道上的美食對決」展覽，共同開發聯名「藜饗鐵道海陸便當」。（臺鐵提供）
該款便當採雙主菜，嚴選微辣烤雞腿排與炸花枝蝦排，象徵餐車料理的豐盛與講究，呈現鐵道飲食中精緻與儀式感的一面。（臺鐵提供）
