藝人、親友沒來！曹西平靈堂開放首日 10粉絲到場致意

資深藝人曹西平上月29日在家中驟逝，享壽66歲，後事由乾兒子Jeremy全全權處理，靈堂設置於冬瓜行旅板橋會館，今天（1/10）首度開放悼念，負責後事的禮儀師小冬瓜表示，今天有10多名粉絲到場，尚無藝人、親友現身。

曹西平靈堂設在冬瓜行旅板橋會館（新北市板橋區長江路一段11號6樓），今起至1月26日下午時段開放弔唁，預計1月27日上午10時在台北市懷愛館景行廳舉行告別式，讓大家與這位帶來歡笑的藝人道別。

曹西平遺照選用多張生前帥照輪播，並在現場展示他留下的秀服，紅色、紫色華麗的戰袍，充滿四哥風格。靈堂設計以經典專輯封面為主視覺，展現光芒與熱情的生命力，讓大家懷念他的獨特魅力。

此外，靈堂還規劃一處投影播放區，播放曹西平在《康熙來了》等節目的經典片段，一名低調的粉絲默默坐在椅子上凝望，回味曹西平當年的風采。開放首日有10多名粉絲前往悼念，不過沒有藝人現身。

