藝人享特權？王大陸找警報案查個資 隊長室內問案情、沒錄音錄影遭質疑

替王大陸做筆錄的時任北市刑大小隊長林建甫出庭作證。呂健豪攝

藝人王大陸當盤子花360萬找「閃兵集團」陳志明幫忙躲兵役，卻因對方入監服刑，讓王誤以為對方收錢不辦事，透過車商富二代友人游翔閔牽線，找上北市刑大偵三隊前代理隊長劉居榮報案，協助偷查個資，今新北地院開庭審理，時任小隊長林建甫到庭作證，針對王大陸報案做筆錄沒依照程序，林男坦言，因王是公眾人物，為避免不必要的麻煩，所以未依照一般程序。

林建甫今到庭作證指出，今年2月13日下午，劉居榮帶游翔閔、王大陸到辦公室，隨後劉向其指示，要他協助了解案情並替王製作筆錄，更表示是「長官交辦案件」，並強調已經「洗出」犯嫌身分，後續會提供相關資料，因此他在隊長室內詢問案情，得知王被綽號「黑哥」或「小黑」的男子騙了360萬後，再回到座位上繕打筆錄。

王大陸因閃兵案衍生的個資法案件今日再度開庭審理。呂健豪攝

前北市刑大偵3隊代理隊長劉居榮，今以證人身分到庭。呂健豪攝

林建甫說，筆錄製作過程中，他一度被劉居榮詢問，「筆錄怎麼打這麼久？」後來劉用手機傳送包含微信帳號、LINE主頁截圖、合作金庫帳號等資料，但因收款帳號持有人並非陳志明，另透過警政知識聯網查詢後，才查出「黑哥」就是陳志明，而收款帳號的持有人為陳男胞兄。

不過檢察官在庭上質疑，製作筆錄的過程並未依照警政署規定，採一問一答、全程錄音錄影的方式進行，是否便宜行事？林建甫則坦言，並未依照一般程序，但並非便宜行事，而是因為王為公眾人物，加上刑大常有媒體記者出入，為避免不必要的麻煩才會這樣進行，指認過程也是直接拿劉居榮提供的陳志明照片，在隊長辦公室內讓王大陸確認、簽名。



