藝人劈腿受傷的都是女生？ 陳沂揪1關鍵：與性別無關
范姜彥豐指控老婆粿粿婚內出軌，對象竟是好友王子，他得知真相後，回頭看過往一起出遊的照片，不禁感到毛骨悚然。眼見王子事後直接坦承錯誤，讓網紅陳沂好奇范姜彥豐握有什麼證據；稍早，她再度發文強調劈腿受傷的那方，其實與性別無關，而是跟自己和劈腿對象「紅不紅」有關。
陳沂稍早發文詢問網友，相當好奇大家如何看待劈腿藝人。對於不少人說發生這種事情，受傷的永遠都是女方，她便舉謝忻跟蔡尚樺為例，前者事業一落千丈，後者照樣在演藝圈打滾，觀眾似乎忘記做過的事情。陳沂指出外遇這種事，受傷的人其實跟性別無關，而是跟自己和劈腿對象紅不紅有關。
陳沂指出蔡尚樺並沒有相當紅，加上涉及對象都是「路人等級」，自然沒有人會在乎；至於粿粿如果只有她跟范姜兩人，絕對不會鬧到一發不可收拾，是因為有點名氣的王子涉入其中，才會充滿話題性，最後補充說道：「說真的，我對誰愛誰沒什麼興趣，但對藝人搞外遇和危機處理方式很有興趣」。
對此，網友紛紛留言：「我好奇一篇道歉文就沒事了嗎」、「因為女生外遇通常是真心，所以背叛感更重，更難以接受」、「沒有錯，不紅的誰認識」、「我連蔡尚樺是誰都不知道，這次事件也只知道王子是誰」、「現在的人只要打死不認，最後都會勝利」。
更多中時新聞網報導
廚餘餵養不到1成 豬協籲禁用
NBA》馬刺滿傷兵 文班亞馬頂住籃網反撲
楊祐寧父紀念會 眾星友送別Daddy
其他人也在看
粿粿遭爆「婚變」王子！律師嘆他「公審沒好處」好奇1事
娛樂中心／于士宸報導男星范姜彥豐昨日（29）震撼爆料妻子粿粿婚內偷吃「棒棒堂男孩」成員王子（邱勝翊）。消息曝光後，震撼全台網友，粿粿也發聲指責范姜彥豐的爆料影片「說了許多與事實不符的內容」，而王子則是道歉認了「超過了朋友間應有的界線」。如今，有律師坦言，簡單來說這就是一個「玉石俱焚的策略，公審在法律上是討不到任何好處的」，而自己也相當好奇到底范姜提出的條件是什麼，「有多不能讓粿粿和王子接受」。民視 ・ 8 小時前
王子發文道歉 陳沂傻眼「畫大叉」：好好道歉很難嗎？
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）2022年和男星范姜彥豐結婚，育有1女「小粿醬」，不過2人近期傳出「婚變」，范姜彥豐更在今(29)日無預警爆料，指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊。對此，王子稍早發文道歉...華視 ・ 1 天前
爆婚內偷吃王子！粿粿5年前跳啦啦隊「應援踩空」 影片點閱竟破700萬
從中信兄弟啦啦隊PS女孩出身的粿粿，在綜藝節目《全明星運動會》中擔任紅隊的經理因而展開知名度，2022年與模特兒范姜彥豐結婚並生下一女，怎料婚後3年開始爆出婚變，就在今（29日）范姜彥豐上傳影片指粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）。YouTube在2020年點閱前3名，其中一支就是粿粿在球場應援舞台踩空的12秒影片，至今締造超過726萬次點擊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐爆討1200萬封口費！粿粿沒錢「王子不幫出」 協商破局內幕曝
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。如今有媒體爆料指出兩人正在打離婚官司，范姜彥豐手上握有粿粿出軌證據求償1200萬元，贍養費另計，但粿粿只願意付500萬元，兩人對價碼談不攏，如同粿粿聲明中提到的協商破裂，才會鬧上檯面。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
控粿粿出軌王子「身邊人都知情」還公開揶揄！ 范姜彥豐：險被引導放棄財產分配
范姜彥豐今日中午無預警在社群平台標註王子和粿粿的帳號，直喊「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽就越安全，而且還永遠不會被發現吧？」並透露粿粿與王子、友人於3月底至4月中，一同前往美國旅遊後，就明顯出現異狀。粿粿回國後稱希望可以有更多自己的時間與朋友相處，...CTWANT ・ 1 天前
控粿粿出軌王子邱勝翊！范姜彥豐：被最信任的人背叛
控粿粿出軌王子邱勝翊！范姜彥豐：被最信任的人背叛EBC東森娛樂 ・ 1 天前
芭比解散15年！大芭比「宣布閃婚」對象曝光 牽線人竟是曾瑋中
雙人電音組合「BOB芭比」以〈觸電〉、〈使勁搖〉等歌曲紅遍樂壇，2010年未續約正式解散。睽違多年，「大芭比」安苡葳今（30）日出席加盟新東家「時代創藝」記者會，笑說這次簽約就像「閃婚」般順利又契合，直到現在都還沒緩和，「一切都OK，你能不嫁這個人嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
遭控出軌人妻粿粿！王子首發聲道歉 認超過朋友應有界線
男星范姜彥豐29日突發聲指控老婆粿粿婚內出軌王子，引發外界熱議。對此，王子稍早在社群平台首度發聲道歉，認了在粿粿協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心 超過應有的界線。中天新聞網 ・ 1 天前
偷吃還公開嗆范姜彥豐！粿粿爆搞曖昧王子 身邊人知情全幫隱瞞
（記者張芸瑄／綜合報導）范姜彥豐親上火線控訴婚變，一段歷經三年的婚姻，竟在他親口揭露的影片中劃下驚愕句點。他控 […]引新聞 ・ 1 天前
11月足協兩大事 8日理事會理事長提請辭、18日男足戰土庫曼總教練人選未定
11月的中華足協有兩件重大事情，一件是11月8日理事長王麟祥將在理事會提出請辭，另一件事是18日中華男足出征土庫曼亞洲盃...Go Goal 勁球網 ・ 7 小時前
獨／弄錯家破門待修、又遇房東擅闖 房客：不敢回家、房租照繳
房東未獲同意擅闖租屋處，已構成侵入住宅罪！蔡小姐的租屋處大門因柳先生報錯地址而遭消防人員破壞，卻又遇到房東太太未經同意進入屋內，甚至帶工人參觀並使用廁所。蔡小姐認為居住空間遭侵犯，不敢回家卻仍需繳納房租，對此已正式提告。律師李茂增表示，房東將房子出租後，使用權已屬於租客，未獲同意擅自進入最高可處1年以下有期徒刑。TVBS新聞網 ・ 23 小時前
信義區豪宅雙屍命案查扣「G水」先驅物 未列管取得容易
台北市信義區永吉路某豪宅日前發生雙屍命案，37歲陳姓創投公司CEO，與25歲從事美容業的曾姓女子，於這個月25日被發現陳屍於客廳。警方在現場查扣證物初驗呈現多種毒品反應，其中還發現有「神仙水」之稱的二級毒品GHB（伽瑪羥基丁酸）先驅物GBL（伽瑪丁內酯），檢警推測兩人可能因吸食過量藥物或多種毒品混用導致呼吸衰竭猝死。中天新聞網 ・ 13 小時前
東北季風+鋒面晚上報到！ 北部又轉雨、變冷
今晚另一波東北季風和鋒面同時報到！中央氣象署預報，入夜後迎風面和北部開始轉雨，也會變涼，這波東北季風會持續到下週三（11月5日），並提醒北部天氣又會變濕冷，提醒民眾注意天氣變化。氣象署預報員賴欣國表示，今天（30日）白天天氣不錯，且氣溫回升，僅雲量多了一點，迎風面基隆北海岸有局部短暫雨；但他指出，入自由時報 ・ 11 小時前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 3 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 1 天前