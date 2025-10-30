藝人劈腿受傷的都是女生？ 陳沂揪1關鍵：與性別無關

網紅陳沂。（圖／陳沂臉書）

范姜彥豐指控老婆粿粿婚內出軌，對象竟是好友王子，他得知真相後，回頭看過往一起出遊的照片，不禁感到毛骨悚然。眼見王子事後直接坦承錯誤，讓網紅陳沂好奇范姜彥豐握有什麼證據；稍早，她再度發文強調劈腿受傷的那方，其實與性別無關，而是跟自己和劈腿對象「紅不紅」有關。

陳沂稍早發文詢問網友，相當好奇大家如何看待劈腿藝人。對於不少人說發生這種事情，受傷的永遠都是女方，她便舉謝忻跟蔡尚樺為例，前者事業一落千丈，後者照樣在演藝圈打滾，觀眾似乎忘記做過的事情。陳沂指出外遇這種事，受傷的人其實跟性別無關，而是跟自己和劈腿對象紅不紅有關。

陳沂指出蔡尚樺並沒有相當紅，加上涉及對象都是「路人等級」，自然沒有人會在乎；至於粿粿如果只有她跟范姜兩人，絕對不會鬧到一發不可收拾，是因為有點名氣的王子涉入其中，才會充滿話題性，最後補充說道：「說真的，我對誰愛誰沒什麼興趣，但對藝人搞外遇和危機處理方式很有興趣」。

對此，網友紛紛留言：「我好奇一篇道歉文就沒事了嗎」、「因為女生外遇通常是真心，所以背叛感更重，更難以接受」、「沒有錯，不紅的誰認識」、「我連蔡尚樺是誰都不知道，這次事件也只知道王子是誰」、「現在的人只要打死不認，最後都會勝利」。

