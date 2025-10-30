藝人周孝安酒後移車被逮 涉公共危險罪北檢聲請簡判

藝人周孝安。翻攝臉書



藝人周孝安到錢櫃KTV飲酒後，想要將車子移到停車格停放卻被巡邏警員逮個正著，酒測值達0.28，被警方移送法辦，台北地檢署調查後認為周孝安涉犯《刑法》公共危險罪，向法院聲請簡易判決處刑。

現年41歲的周孝安，2001年以電視節目《我猜我猜我猜猜猜》出道，代表作品有《C.S.I.C鑑識英雄》、《聶小倩》、《我的愛情不平凡》、《必勝大丈夫》、《國際橋牌社》，2015年以《C.S.I.C鑑識英雄》入圍第50屆電視金鐘獎戲劇節目男主角獎。

2021年與「象迷娘」陳天仁閃婚，2人育有1女「小胡椒」，2023年4月8日，2人分別在臉書PO出離婚消息，周孝安當時PO文提到：「「我們一直都想低調處理我們的私事，最後還是打擾了大家，真是抱歉。『好聚好散』是我們的共識，我們雙方永遠都是小胡椒的爸爸、媽媽。」

10月24日凌晨，周孝安在錢櫃台北忠孝店喝了威士忌後，當天凌晨3點50分,想要將停放在附近的轎車移到路邊停車格停放，在行經忠孝東路4段26巷與大安路1段116巷巷口時，因為形跡可疑被大安分局巡邏警員發現，當場對他進行酒測，測得其吐氣後所含酒精濃度達每公升0.28毫克，因此被依涉犯公共危險罪移送北檢偵辦。

周孝安到案後坦承不諱，檢察官認為其涉犯《刑法》185條之3第1項第1款，駕駛動力交通工具吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上之罪，向法院聲請簡易判決處刑。

