藝人坣娜病逝享年59歲！罹胰臟癌惡化快速「在愛她的先生身旁過世」

以《奢求》、《自由》、《一廂情願》傳唱一時的美聲歌后坣娜（本名蔡宜樺）傳出已於10月16日病逝，享年59歲。坣娜長年受紅斑性狼瘡以及重大車禍後遺症所苦，根據《ETtoday新聞雲》等媒體29日晚間最新消息指出，坣娜罹患的是胰臟癌，病情惡化得相當快，不過，她總是獨扛身體不適，要親友保密消息，令親友感到不捨。好友鄭怡在臉書追悼，坣娜苦了一輩子，「最後在愛她的先生身旁過世，起碼是美好的」。

坣娜以清亮嗓音與典雅氣質橫掃歌壇，代表作〈那年的情人好冷〉、〈教我一點點〉廣為傳唱，更曾於1988年代表台灣赴日本參加「亞洲國際新人比賽」奪冠，成為當年炙手可熱的玉女歌手。出道近40年，坣娜歷經盛名、重傷、低潮與重生，其生命軌跡宛如一部傳奇。

藝人坣娜驚傳離世，她近年以瑜珈為主業。翻攝坣娜臉書

《太報》記者搜尋，坣娜生前最後一篇臉書貼文停留在6月8日，「生命中常出現的好壞，對不同人來說感受可能很深、可能很淺、可能太長、可能嫌不夠時間，但一切都只是過程。願多數人的極善，轉換也不少數人的極惡，一切走往和諧的起點與終點。」更早前的最後一句話，是她在社群上提醒粉絲：「人生是一趟單程票，不要浪費時間執著壞事或傷人行為。」

坣娜的圈內好友張光斗在社群上發文哀悼：「妳自由了！我倒不會。答應妳的，該要保密的，我都會持續。知道妳已了無罣礙，因為妳早有佛菩薩。此生的辛苦，佛菩薩會補償的。祝福妳趁願再來，做妳想做，以及來不及去做的事。」

藝人坣娜驚傳離世，她的經典歌曲《奢求》曾是KTV熱門歌曲。翻攝NaNaTangVEVO YT

坣娜出身清貧，14歲便開始打工養家，1986年以20歲以首張專輯《告別臨界》出道，隔年便因主演楊佩佩大戲《還君明珠》走紅，劇中詮釋交際花「楊虹」一角，獲封「氣質玉女」。該劇主題曲〈還君明珠〉更成為她的代表作之一。她清亮嗓音結合細膩情感，使〈奢求〉、〈自由〉、〈退路〉等作品成為80年代後期的經典金曲，奠定歌壇地位。

事業正盛之際，1993年坣娜在參加完金鐘獎典禮返家途中，遭一名酒駕男子闖紅燈迎面撞上。這場車禍導致她脊椎變形、內臟移位、身體多處骨折，並短暫失去部分記憶。雖然昏迷兩天後奇蹟甦醒，頭部僅縫8針，仍留下語言與平衡障礙後遺症，雖然她始終堅持復健，也曾不免苦笑透露，「只要半小時沒說話，聲音就會發不出來。」車禍後的坣娜對生命有了全新體悟，她曾說：「那場車禍讓我重來一次人生。」重返歌壇後推出《奢求》再度轟動。

2017年，坣娜與猶太籍「四星國際」董事長薛智偉（Jeffery Schwartz）結婚，對方身家超過新台幣280億元。婚後她逐漸淡出演藝圈，與丈夫在台北市仁愛路打造632坪的猶太文化博物館與潔食實驗室，推廣猶太飲食與文化，同時專注於瑜伽教學與公益事業，創立「坣娜瑜伽傳愛協會」，長期資助非洲兒童與病患，不過根據《TVBS》報導，近來她鮮少現身，館方人員透露「已經很久沒見到她本人」。

坣娜驚傳病逝。翻攝坣娜臉書

