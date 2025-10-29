藝人坣娜病逝享年59歲！罹胰臟癌惡化快速「在愛她的先生身旁過世」
以《奢求》、《自由》、《一廂情願》傳唱一時的美聲歌后坣娜（本名蔡宜樺）傳出已於10月16日病逝，享年59歲。坣娜長年受紅斑性狼瘡以及重大車禍後遺症所苦，根據《ETtoday新聞雲》等媒體29日晚間最新消息指出，坣娜罹患的是胰臟癌，病情惡化得相當快，不過，她總是獨扛身體不適，要親友保密消息，令親友感到不捨。好友鄭怡在臉書追悼，坣娜苦了一輩子，「最後在愛她的先生身旁過世，起碼是美好的」。
坣娜以清亮嗓音與典雅氣質橫掃歌壇，代表作〈那年的情人好冷〉、〈教我一點點〉廣為傳唱，更曾於1988年代表台灣赴日本參加「亞洲國際新人比賽」奪冠，成為當年炙手可熱的玉女歌手。出道近40年，坣娜歷經盛名、重傷、低潮與重生，其生命軌跡宛如一部傳奇。
《太報》記者搜尋，坣娜生前最後一篇臉書貼文停留在6月8日，「生命中常出現的好壞，對不同人來說感受可能很深、可能很淺、可能太長、可能嫌不夠時間，但一切都只是過程。願多數人的極善，轉換也不少數人的極惡，一切走往和諧的起點與終點。」更早前的最後一句話，是她在社群上提醒粉絲：「人生是一趟單程票，不要浪費時間執著壞事或傷人行為。」
坣娜的圈內好友張光斗在社群上發文哀悼：「妳自由了！我倒不會。答應妳的，該要保密的，我都會持續。知道妳已了無罣礙，因為妳早有佛菩薩。此生的辛苦，佛菩薩會補償的。祝福妳趁願再來，做妳想做，以及來不及去做的事。」
坣娜出身清貧，14歲便開始打工養家，1986年以20歲以首張專輯《告別臨界》出道，隔年便因主演楊佩佩大戲《還君明珠》走紅，劇中詮釋交際花「楊虹」一角，獲封「氣質玉女」。該劇主題曲〈還君明珠〉更成為她的代表作之一。她清亮嗓音結合細膩情感，使〈奢求〉、〈自由〉、〈退路〉等作品成為80年代後期的經典金曲，奠定歌壇地位。
事業正盛之際，1993年坣娜在參加完金鐘獎典禮返家途中，遭一名酒駕男子闖紅燈迎面撞上。這場車禍導致她脊椎變形、內臟移位、身體多處骨折，並短暫失去部分記憶。雖然昏迷兩天後奇蹟甦醒，頭部僅縫8針，仍留下語言與平衡障礙後遺症，雖然她始終堅持復健，也曾不免苦笑透露，「只要半小時沒說話，聲音就會發不出來。」車禍後的坣娜對生命有了全新體悟，她曾說：「那場車禍讓我重來一次人生。」重返歌壇後推出《奢求》再度轟動。
2017年，坣娜與猶太籍「四星國際」董事長薛智偉（Jeffery Schwartz）結婚，對方身家超過新台幣280億元。婚後她逐漸淡出演藝圈，與丈夫在台北市仁愛路打造632坪的猶太文化博物館與潔食實驗室，推廣猶太飲食與文化，同時專注於瑜伽教學與公益事業，創立「坣娜瑜伽傳愛協會」，長期資助非洲兒童與病患，不過根據《TVBS》報導，近來她鮮少現身，館方人員透露「已經很久沒見到她本人」。
發稿時間18:11 更新時間21:3５
更多太報報導
范姜彥豐「手握不倫鐵證」…粿粿、王子美國出遊緊貼照曝光！婚變時間軸一文秒懂
富二代雙屍案！創投CEO「穩交女友疑非她」豪宅3女鞋主人身分曝
東京也有了！熊災擴散平地住宅區 專家憂「熊不冬眠」：人類讓牠們上癮
其他人也在看
坣娜病逝老公身旁！鄭怡曝「一個月前探病內幕」友哭著走出她家
知名歌手坣娜於本月16日病逝，享年59歲，消息曝光後震驚各界。民歌天后鄭怡今（29）日在臉書發文悼念，悲痛表示：「惡耗來的太快。」她形容坣娜是一位堅強又溫暖的女子，「自己辛苦了大半輩子，當她結婚時很為她高興，終於有人可以好好照顧她了。」沒想到如今卻傳出噩耗，令她萬般不捨。中時新聞網 ・ 13 小時前
坣娜傳胰臟癌病逝！生前低調抗病「在丈夫身旁離世」 臉書突跳出新貼文惹哭粉絲
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導美聲歌手坣娜今（29）日傳出於本月16日病逝，享年59歲，她生前飽受紅斑性狼瘡之苦，死因一說為紅斑性狼瘡舊疾復發，不過據...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
不是紅斑性狼瘡？坣娜死因驚傳是因「胰臟癌」
最新消息，藝人坣娜因為紅斑性狼瘡過世的消息造成震撼，但目前又傳出她的死因是因為「最難纏的癌」胰臟癌，據《聯合新聞網》的報導，消息是坣娜的友人透露，表示她在2、3年前罹癌，病情惡化相當快，再加上又有紅斑性狼瘡，跟三十多年前車禍釀成的後遺症，身體狀況每況愈下，但她仍樂觀看待人生，跟老公常常親暱地去大安森林公園散步，她接受《聯合報》採訪時曾表示：「我的皮膚都是又破又好、又破又好，很多年了，目前還可以」該位友人對坣娜的身體狀況雖然早有心理準備，但獲知噩耗時仍數度語塞，難過地說：「她真的是很善良的人，人美心也美」。中天新聞網 ・ 11 小時前
疑因胰臟癌病逝！坣娜告別式傳12/15舉辦
知名歌手坣娜的死因從一開始的紅斑性狼瘡，再傳出其實是因胰臟癌辭世，享年59歲的她，目前有消息指稱告別式將於12月15日舉行。中天新聞網 ・ 11 小時前
59歲「美聲歌后」坣娜傳死訊？昔經紀人曝1情況罕見
娛樂中心／李汶臻報導59歲「美聲歌后」坣娜2017年步入婚姻，嫁給身家逾280億元新台幣的猶太裔企業家薛智偉。淡出螢光幕多時的她，29日稍早傳出死訊。對此，坣娜多年好友、音樂人田定豐透露，目前仍無法聯絡上坣娜及其家屬，仍希望消息並非屬實。而曾與坣娜合作過的經紀人也證實「找不到人」，且貼身秘書也人間蒸發，表示「這樣的狀況非常罕見」，希望消息不是真的。民視 ・ 14 小時前
坣娜離世享年59歲 好友鄭怡證實噩耗「在愛她的先生旁過世」
【緯來新聞網】坣娜（原名唐娜）唱紅〈奢求〉、〈自由〉等歌曲，今（29日）傳因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於緯來新聞網 ・ 14 小時前
美聲天后「坣娜」逝世 罹紅斑性狼瘡 晚年投入瑜珈、公益
美聲天后坣娜辭世，享年59歲。她以《告別臨界》踏入歌壇，更以《奢求》、《自由》等作品打動人心。1993年車禍後，坣娜罹患紅斑性狼瘡等自體免疫疾病，但仍堅持練習瑜伽。2017年與猶太籍丈夫結婚，在台灣建立第一座猶太聖殿。無論在歌唱、演藝或是宗教領域，坣娜都展現驚人的毅力與才華，她的離世讓許多粉絲不捨，但大家將永遠記得這位美聲天后留下的藝術遺產和堅強生命故事！TVBS新聞網 ・ 10 小時前
許紹雄逝世享壽76歲！「金牌綠葉」其實是隱形富豪 晚年拍戲僅為過戲癮
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導香港資深演員、人稱「綠葉王」的Benz哥許紹雄，今（28）日傳出病逝，享壽76歲。家屬透過好友黎芷珊向外界公布，許紹雄...FTNN新聞網 ・ 1 天前
戀情動人！坣娜分手27年男友 終與「280億猶太富商老公」訂下
歌手坣娜（本名蔡宜樺）有《奢求》、《自由》等知名歌曲，沒想到今（29）日驚傳病逝，據了解是因紅斑性狼瘡舊疾復發，享壽59歲。驚人的是，坣娜在與現任丈夫、猶太商人薛智偉（Jeffery Schwartz）結婚前，曾有交往27年的男友，兩人因未積極討論婚嫁、感情淡化，最終協議分手，之後坣娜剛好碰上正逢喪妻之痛的薛智偉，兩人理念相似，互相依靠譜出新戀情。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
坣娜紅斑性狼瘡發作慘狀無人知 只能戴手套當保護膜
59歲就香消玉殞的坣娜，外型優雅淡定，但其實一生都在接受病痛的考驗，尤其是無法治癒的紅斑性狼瘡一發作，嚴重的時候臉跟身體的皮膚都會裂開，所以她常常戴手套，但並不是為了愛美做造型，而是讓雙手多一層保護膜。坣娜罹患紅斑性狼瘡多年，很少人看過她紅斑性狼瘡發作，臉跟身體的皮膚裂開的慘狀，但她的手機裡卻有不少自由時報 ・ 12 小時前
坣娜「癌王」胰臟癌逝！台灣生前最後一場演唱會 怕身體撐不住內幕曝
歌手坣娜於16日因胰臟癌辭世，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲，好友、演唱會製作人張曼芸透露，坣娜人生最後一次舞台演出時，當時十分緊張，擔心身體撐不住。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
坣娜病逝! 紅斑性狼瘡舊疾復發 享年59歲
生活中心／孟嘉美、蔡明政 台北報導演藝圈又傳出令人不捨的消息。資深玉女歌手，娜，深受紅斑性狼瘡所苦，傳出日前不敵胰臟癌，在10月16日病逝，享年59歲！死訊獲圈內好友證實，民歌歌手鄭怡更透露生命最後一刻，娜老公陪在他身邊。目前傳出娜追思會，將在12月15舉行。已故歌手坣娜"你怎麼可以不愛我"（2021）：「你怎麼可以不愛我你怎麼可以。」清亮歌聲，娓娓唱出女子對愛情控訴。資深玉女歌手坣娜，出道35年，首開個唱。掀起六七年級生，回憶殺！但誰也沒想到，四年前這場演唱會，竟是坣娜最後一次，站上舞台。已故歌手坣娜"奢求"（2021）：「他的眼神他的胸口，彷彿都透露著寂寞，但我只想知道你是否曾愛過我。」四年前這場演唱會，竟是坣娜最後一次，站上舞台（圖／民視新聞）美聲天后坣娜，長期受紅斑性狼瘡(ㄔㄨㄤ)所苦，傳出不敵胰臟癌細胞，10/16，不幸離世，享年59歲。家屬對死訊，很低調。但演藝圈好友，知名製作人張光斗證實。發文寫下，你自由了，知道你已了無罣礙。民歌歌手鄭怡也透露，坣娜低調，共同好友一個月前，最後一次去看他，是哭著走出，他家門。坣娜苦了一輩子，最後在愛他的先生身旁過世，起碼是美好的。坣娜粉專晚間也更新貼文，放上坣娜親唱的祝禱歌，配文一顆愛心。粉絲湧入悼念，希望年輕時的女神，一路好走。已故歌手坣娜"自由"（2021）：「我曾經那麼自由，我曾經為自己活的那麼灑脫。」坣娜家境貧困，1986年出道後，影視歌三棲。曾以一曲奢求、自由，紅遍大街小巷。卻在事業如日中天時，1993年碰上嚴重車禍，他也因此淡出演藝圈，轉任瑜珈老師。再次傳出消息，是他分手交往27年的圈外男友後，在2017年，和身價百億的猶太富商，薛智偉結婚。坣娜與富商老公（圖／民視新聞）老公薛智偉（2021）vs.已故歌手坣娜：「她每天在家裡開唱給我聽，我們家開演唱會不是我，都是我隔壁這位先生，所以我是婚後開始學習聽人家演唱。」婚後坣娜投身公益，尤其專注台猶交流，跌宕起伏的人生，劃下句點，但螢光幕前，那甜美的身影，就如他的名言，永留歌迷心中。已故歌手坣娜（2020）：「我的人生從來，沒有鹹味跟苦味，只有甜味因為我叫娜。」原文出處：坣娜紅斑性狼瘡病逝享年59歲 四年前演唱會成為絕響 更多民視新聞報導范姜彥豐怒揭「粿粿偷吃」 王子昔「1動作」早預言？450歲吸血鬼守護「最美味童貞之血」 《電影版吸吸吸吸吸血鬼》爆笑又純愛坣娜傳離世「要朋友保守秘密」 民歌天后曝「最後見面」過程民視影音 ・ 10 小時前
51歲嫁猶太富商「如童話故事」 坣娜淡出演藝圈「投身猶太文化」：一切老天注定
「美聲歌后」坣娜今天（10╱29）傳出病逝消息，享年59歲，消息傳出讓所有歌迷粉絲心碎。她曾經演出《還君明珠》、《情定少林寺》等戲劇頗受歡迎，後期因《奢求》、《自由》等情歌霸榜KTV歌單。不過，坣娜情路坎坷，她曾有一位愛情長跑27年的男友，兩人疑似未論及婚嫁，感情變淡後，兩人分手陷入低潮。當時朋友牽線下，認識了前妻病逝的猶太裔美籍富商薛智偉（Jeffery Schwartz），兩人感情升溫，2017年坣娜終於步上紅毯，淡出演藝圈的她，近年隨著夫婿推廣猶太文化，投入「JTCA猶台文化交流協會」及「猶太文物博物館」的籌辦。如今坣娜仙逝，除了家人遺憾不捨外，更讓粉絲痛心。太報 ・ 13 小時前
衛福部：未經轉診輕症直衝醫學中心 部分負擔恐漲至1200元
為落實分級醫療，衛福部健保署研擬明年強化醫學中心門診減量，將以6個月為期監測；若成效不彰，將祭出第二波對策，未經轉診輕症直接到醫學中心就醫者，部分負擔將以醫療費用50%計收，恐漲至1200元。另健保署試辦的假日急症中心將在11月2日上路，六都選定13個地點，治療對象為檢傷分類第4至第5級輕症患者，營運時間為周日或連續假日的「早8到晚12」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 18 小時前
59歲坣娜驚傳病逝 生前受紅斑性狼瘡折磨「曾嘆皮膚像被火燒」
59歲「情歌女王」坣娜出道38年，是橫跨歌壇、影視與主持界的多棲藝人。今（29日）驚傳，已於10月16日病逝，享年59歲，消息曝光後，令演藝圈與粉絲震驚不已。據悉，她生前曾因為車禍、憂鬱症與紅斑性狼瘡而身心備受煎熬。中時新聞網 ・ 15 小時前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 1 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 20 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 17 小時前
范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就有律師坦言，這是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的」，也好奇為何粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前