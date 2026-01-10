藝人夫妻遭指開車撞死人僅賠12萬 死者家屬淚揭內幕

【緯來新聞網】台灣演員楊傑宇與其妻吳侑函近日捲入一起交通事故爭議，兩人被指控開車撞死一名老婦人後，僅提供新台幣12萬元賠償，並封鎖死者家屬的社群帳號，引發社會關注。

楊傑宇與網紅妻子吳侑函被指開車撞死人。（翻攝自IG）

死者家屬在Threads平台匿名發文，指出事發時老婦人正於行人綠燈下通過斑馬線，遭車輛撞擊身亡。事後家屬聲稱肇事者曾前往靈堂跪拜致意，但後續卻將家屬封鎖，質疑兩人誠意。網友根據線索指出當事人為楊傑宇與吳侑函。



楊傑宇10日於社群平台公開回應，坦承確有事故發生，但否認僅賠償12萬元及冷漠對待家屬的說法。他表示已啟動強制險理賠200萬元，並正與第三責任險協調後續補償。至於封鎖家屬一事，他解釋是因對方提及「報復」行為，讓妻子感到恐懼，因此做出錯誤應對，並為此致歉。



楊傑宇強調事故非酒駕，發生時車輛於綠燈狀態左轉，時速未達10公里，且天候不佳、視線不清。他指出第一時間已呼叫救護車並請醫護人員勸說傷者就醫，重申願意配合家屬處理後續事宜。



死者家屬則表示，靈堂拜祭為對方主動提出，家屬並未當場責難，原也未要求賠償，但對方在喪事尚未完成即提出「家庭負擔大、僅有12萬元資產」的說法，讓人難以接受。家屬並質疑楊傑宇稱「不是酒駕」的辯解，「那本來就是基本義務」。

