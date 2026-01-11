藝人夫妻開車撞死8旬婦！家屬控訴「賠12萬」 轉彎「完全沒停」畫面曝光

演員楊傑宇(右)、吳侑函(左)夫妻2025/11/10轉彎時，撞上8旬婦，完全沒減速畫面曝光。讀者提供



藝人夫妻出事了！曾經演出電視劇《地獄里長》的演員楊傑宇駕車，去年11月載著演員的妻子吳侑函時，撞上一名斑馬線上過馬路的老婦人。老婦人送醫後搶救9天之後仍不治，家屬在網路上發文控訴演員夫妻態度冷漠、封鎖IG、只願賠12萬。對此，楊傑宇再度表示歉意，否認「只賠12萬」，強調夫妻會共同配合協助家屬後續處理。不過，警方調閱當時監視器，發現車輛轉彎時完全沒有減速，才會發生憾事。

警方調查指出，該案發生於去年11月10日傍晚5時30分，當時下著不小雨勢，所有行人都撐著傘，84歲的廖姓婦人在綠燈狀態下，穿越基隆市孝二路上的行人穿越道，沒想到從忠三路要左轉孝二路準備上高速公路的楊傑宇，玩全沒注意到行人，雙方發生碰撞。

廣告 廣告

當下楊傑宇立刻停車，廖婦尚有意識，也送往醫院搶救，不過醫院救治9天之後，仍不治身亡。警方已排除楊傑宇酒駕情形，依過失致死罪將其函送法辦。

家屬近日發文指控，當時奶奶是「行人綠燈走在斑馬線」，肇事後夫妻倆到靈堂「又哭又跪」，卻在社群平台封鎖家屬，事後僅賠償12萬元。家屬更點名「吳姓女演員」跪完哭完就封鎖，死者家屬氣炸喊「演技真的很好！」

演員楊傑宇(右)、吳侑函(左)夫妻2025/11/10轉彎時，撞上8旬婦，完全沒減速畫面曝光。讀者提供

針對死者家屬控訴，楊傑宇也留言回應「真的真的很對不起奶奶」，並說明已先由強制險理賠200萬元，後續正與第三責任險積極協調，他解釋封鎖是因家屬曾提到「報復」，讓妻子做出不當處理，並為此致歉。楊傑宇重申並非酒駕，當時綠燈左轉、時速不到10、大雨視線不佳，事故發生後立即叫救護車，強調「我沒有卸責」，且願意盡力配合家屬需求。

吳侑函也在IG發聲，表示與楊傑宇始終和家屬、保險公司以及警察機關保持聯繫，雙方從未中斷溝通；面對網路上鋪天蓋地的言論，她表示身心承受極大壓力，也因此感到生不如死，希望外界能給予這份案件一份尊重與處理空間，不要再出現惡意造謠、互相傷害言論。

更多太報報導

【一文看懂】陳志到底是誰？詐騙、賭博、洗錢手法大破解 太子集團「從零到富可敵國」

餐廳千金淪小三偷吃閨蜜老公！「租屋當砲房」擺滿情趣內衣、潤滑油

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂