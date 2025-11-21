藝人王俐人日前在台北一家火鍋店用餐，因欲將一顆蛋外帶而引發爭議！王俐人認為店員態度不佳，讓她感到被當成小偷對待，憤而在Google評論給予一顆星差評。事件曝光後，許多網友卻反而力挺店家做法。業者也已針對員工處理方式致歉，強調願意溝通解決誤會，不希望帶給社會負面情緒。

藝人帶走一顆蛋引火爆爭議！「被當小偷」怒給一星 店家道歉了。(圖／TVBS)

藝人王俐人於19日在台北大安區一家火鍋店用餐時，因欲將一顆蛋外帶回家而引發爭議。王俐人表示店員態度不佳，讓她感到被當成小偷對待，憤而在Google評論給予一顆星差評。然而，事件曝光後，許多網友反而站在店家立場，為店家發聲。店家也已針對員工的處理方式表達歉意，強調願意溝通解決誤會，不希望事件帶給社會負面情緒。

廣告 廣告

一顆蛋惹風波！藝人憤怒給差評 店家坦承「需再教育員工」。(圖／TVBS)

事件起因於王俐人在用餐後，因吃不下而將一顆蛋放入袋中欲帶走。約10分鐘後，一位工讀生前來要求她將蛋歸還。王俐人認為店家應事先說明規定，而非以不禮貌的態度對待顧客。她在Google評論中寫道：「這是寫給老闆看的，因為拿了一顆蛋，對待客人像對待小偷。」王俐人強調，她長期光顧該店，問題不在於蛋的價值，而是服務態度。

王俐人表示，她4年前也曾從事餐飲服務業，自己煮飯包便當外送，因此更無法接受店家對待客人的態度。然而，被指控的火鍋店主打新鮮魚貨、薄利多銷，一鍋平均價格為300至400元的養身鍋，有網友在評論區留言反對王俐人的言論，力挺店家的做法。

藝人外帶一顆蛋遭制止 怒批「對待像小偷」 店家道歉認處理不當。(圖／TVBS)

對此爭議，火鍋業者回應表示：「當下員工處理的過程，我也覺得我們有必要再教育一下，就這一點我覺得應該要跟王小姐致歉。蛋的問題，她可能不知道我們有規定。」業者強調，店員的態度或許傷害到王俐人，對此致上歉意。

目前業者無法聯繫上王俐人，但表示若有誤會就應解釋清楚，不希望帶給社會負面情緒，認為做生意應以和為貴。雖然事件引發討論，但雙方若能坦誠溝通，相信誤會終能化解。

更多 TVBS 報導

王俐人「打包蛋遭阻」怒留1星負評公審火鍋店 討拍不成反挨轟「奧客」

獨／少年獨自吃火鍋癲癇突發作！手部險碰火爐 店家急救護「全程不離身」

Toyz投資火鍋店歇業「急降188萬」仍無人接 難脫手關鍵曝光

「500婆婆」現身 順手藏錢 騙工讀生「少找錢」

