藝人張睿家陪植物人家庭迎新年 號召愛心響應

藝人張睿家今天到台中，陪創世植物人家庭迎新年，號召愛心響應。（圖：創世台中院提供）

春節將至，創世基金會邀請藝人張睿家擔任「第36屆寒士吃飽30」公益大使，13日特地南下台中，與創世台中院到宅服務團隊，一同走入案家，親手整理家務，送上滿滿祝福，也呼籲大眾響應創世「寒士吃飽30－送禮到家」公益活動，讓弱勢家庭感受社會的溫暖與關懷。

創世台中院表示，13日關懷的對象是82歲的林奶奶，2018年中風臥床至今，80歲的先生是主要照顧者，船員退休後，長期陪伴照顧妻子，但自身也罹患腦瘤、攝護腺癌及下肢關節退化等多重疾病。夫妻倆老老陪伴、相互扶持，艱辛度日，創世台中院去年起，提供到宅服務，由護理師到府指導照護技巧，並給予心理支持及資源連結。藝人張睿家說，趁拍戲空檔，南下做公益，也深刻體會到宅服務對弱勢家庭的重要性。他捲起衣袖整理林奶奶的菜園，並細心灌溉，希望影響更多人，加入「寒士吃飽30-送禮到家」活動。

創世台中院院長陳韋龍說，台中院目前照顧30名植物人，到宅服務149個植物人家庭，家屬因長期照護面臨沉重的經濟壓力。年關將近，「第36屆寒士吃飽30-送禮到家」活動，預計2 月2日至2月13日，全台同步展開，由工作人員及義工親送年菜佳餚與紅包，到植物人家庭和弱勢族群手中，歡迎企業或民眾捐款支持。（寇世菁報導）