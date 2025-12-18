藝人愛店腿庫飯店「邊抽菸邊備料」！高雄衛生局要開罰：揪出多項缺失

記者施春美／高雄報導

高雄市一家知名小吃店被拍下員工邊抽菸邊處理食材的畫面，衛生局18日到場稽查，業者坦承影片內容屬實。衛生局並發現店內多項缺失。（圖／高雄市衛生局提供）

高雄市苓雅區一家知名小吃店遭人拍下員工一邊抽菸一邊處理食材，引發關注，衛生局今天（18日）派員至現場查察，業者坦承，確實是店內員工。高雄衛生局將依法開罰3萬元～300萬元以下罰鍰。

這家以腿庫飯聞名的小吃店是不少藝人到高雄開唱時的愛店。有網友在Threads上傳一則影片並不滿地表示，這該店是口耳相傳的名店，有很多藝人喜歡吃，但店內員工邊抽菸邊備料，「食材放在地上都是家常便飯。」

高市衛生局今天獲報後隨即派員至現場查察，衛生局表示，業者坦承影片內容屬實，已加強員工教育訓練，勿於工作時抽菸。衛生局也將依法裁罰3萬～300萬元以下罰鍰。

另外，衛生局今現場也發現業者有多項缺失，包括作業場所器具及設備不潔、無溫度紀錄、食材未離地放置、食材未覆蓋、食材分裝未標示及從業人員未依規定健康檢查等。衛生局要求業者限期改善，若屆期未改善，將依《食品安全衛生管理法》裁罰6萬元～2億元以下罰鍰。

