藝人愛雅跨足餐飲賣「素食麻辣鍋」 創業契機為思念母親

民視新聞／綜合報導

藝人愛雅多年前跨入食品業，賣素食麻辣鍋，連續2年營業額破億，接下來還將進軍東南亞！當年創業契機，是因為太思念罹癌過世的母親，愛雅復刻媽媽好手藝，不會下廚的她親力親為研發，分享她創業辛酸過程。

橘紅濃郁的麻辣醬，輕輕攪拌，飄出迷人氣息。

20幾種香料熬煮超過5個鐘頭，做出的獨門醬汁，這是藝人愛雅反覆嘗試一年多的心血。

餐飲門外漢，三年前之所以跨足餐飲，是因為「思念」，愛雅媽媽2021年罹癌過世，她每天以淚洗面，在當時的男朋友、如今的丈夫鼓勵下，她決定大膽創業。

嘗試數百次，不滿意就淘汰，曾經三個月銷毀三批貨，燒掉七位數，好在，這堅持很值得，素食麻辣鍋年銷量60萬包、連續兩年營收破億，甚至有七成客人是葷食者。

大學時期參加節目出道，演歌雙棲，疫情創業，疫後開花結果，接下來愛雅將帶著媽媽的好味道，進軍國際。

